El Gobierno del Perú y la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) firmaron un préstamo contingente por 200 millones de euros, lo que marca un hito en la relación bilateral al constituirse en la primera operación soberana de la AFD en el país.

Los fondos están destinados a fortalecer la capacidad del país para responder de manera oportuna y eficaz ante desastres naturales, climáticos, emergencias y crisis económicas o financieras.

Debido a su posición geográfica, el Perú ha estado históricamente expuesto a varios tipos de riesgos naturales intensificados por el cambio climático, que eleva su frecuencia e impacto. En febrero de 2025, más de 57,000 personas fueron afectadas por las inundaciones y los deslizamientos de tierra causados por las fuertes lluvias en 20 regiones del país.

Estos fenómenos climáticos extremos aumentan las desigualdades sociales que ya eran muy marcadas desde la pandemia, y el paso de El Niño agrava aún más la vulnerabilidad de las poblaciones más frágiles.

La operación permitirá al Estado peruano disponer de recursos de manera rápida para proteger a la población, resguardar la infraestructura nacional y mantener la estabilidad económica ante emergencias y desastres.

Con ello, se fortalece la capacidad del Estado para responder de forma oportuna, reduciendo los impactos de estas crisis sobre las finanzas públicas y sobre la ciudadanía. Asimismo, la operación contribuye con fortalecer la resiliencia del país y apoya la consolidación de la política pública de Gestión del Riesgo de Desastres (GRD).

Apoyo técnico

La AFD complementará el préstamo con un acompañamiento técnico de 1.5 millones de euros, ejecutado por Expertise France.

Dicho soporte estará orientado a fortalecer la institucionalidad, las capacidades y los instrumentos del sistema nacional de gestión de riesgos de desastres, enfocándose en fortalecer los sistemas de alerta temprana y la coordinación entre las instituciones involucradas en la definición y la implementación de la políticas públicas de gestión de riesgos de desastres, incorporando acciones a favor de las mujeres y grupos vulnerables para que estén más preparados a enfrentar un desastre.

“Este préstamo contingente refleja nuestro compromiso de largo plazo con el Perú y con su agenda de adaptación climática, gobernanza del riesgo y estabilidad fiscal. La AFD seguirá acompañando al país en el reforzamiento de sus políticas públicas, la construcción de resiliencia y en la protección de su población frente a eventos extremos”, afirmó el director de la AFD, Xavier Mesnard.

“Con esta primera operación soberana de la AFD, Francia reafirma su propósito de profundizar la cooperación financiera y técnica con el Perú, apoyando iniciativas que contribuyan a la estabilidad económica, la lucha contra el cambio climático y al bienestar de la población”, señaló la excelentísima Embajadora de Francia en el Perú, Sra. Nathalie Kennedy.