El presupuesto público para el 2026 es de S/ 257,562 millones, tras el consenso logrado entre el Poder Ejecutivo y el Congreso. De ese total, S/ 164,223 irá para el Gobierno Nacional, S/ 59,164 millones para los Gobiernos Regionales y S/ 35,795 millones, para los Gobiernos Locales.
Según el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), se incorporaron propuestas y modificaciones presentadas por el Congreso y regiones a fin de priorizar necesidades determinadas, garantizar servicios esenciales y preservar la responsabilidad fiscal.
Entre las principales modificaciones, están:
- Incorporación de recursos para fortalecer ProInversión
- Financiamiento de perfiles de inversión con canon y sobrecanon
- Ajustes al Foncomun
- Autorización para ejecutar inversiones en educación superior pública
- Continuidad del financiamiento de proyectos estratégicos como el Anillo Vial Periférico y el ferrocarril Huancayo - Huancavelica
“Hemos logrado analizar todas las iniciativas propuestas por los señores congresistas, redistribuir de manera más equitativa los recursos y mantener la responsabilidad fiscal que garantiza estabilidad macroeconómica”, aclaró la titular del MEF, Denisse Miralles.
Asimismo, la ley del presupuesto público 2026 autoriza a Educación modificar el pliego de partidas para la sostenibilidad de las becas de Pronabec.
También se acordó la entrega de bonos y asignaciones para rubros como salud, justicia e INPE; junto a la transferencia progresiva de pensiones del DL 25330 a la ONP; y lineamientos para garantizar transparencia y continuidad en los procesos de elecciones generales del 2026.
