El Congreso aprobó la noche del viernes 28 de noviembre los tres proyectos que conforman el marco económico del Estado para el 2026: la Ley de Presupuesto, Ley de Endeudamiento y Ley de Equilibrio Financiero. Foto: MEF
, tras el consenso logrado entre el Poder Ejecutivo y el Congreso. De ese total, S/ 164,223 irá para el Gobierno Nacional, S/ 59,164 millones para los Gobiernos Regionales y S/ 35,795 millones, para los Gobiernos Locales.

Según el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), se incorporaron propuestas y modificaciones presentadas por el Congreso y regiones a fin de priorizar necesidades determinadas, garantizar servicios esenciales y preservar la responsabilidad fiscal.

Entre las principales modificaciones, están:

  • Incorporación de recursos para fortalecer ProInversión
  • Financiamiento de perfiles de inversión con canon y sobrecanon
  • Ajustes al Foncomun
  • Autorización para ejecutar inversiones en educación superior pública
  • Continuidad del financiamiento de proyectos estratégicos como el Anillo Vial Periférico y el ferrocarril Huancayo - Huancavelica

“Hemos logrado analizar todas las iniciativas propuestas por los señores congresistas, redistribuir de manera más equitativa los recursos y mantener la responsabilidad fiscal que garantiza estabilidad macroeconómica”, aclaró la titular del MEF, Denisse Miralles.

Asimismo, la ley del presupuesto público 2026 autoriza a Educación

Presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, expuso el presupuesto público para 2026. Foto: PCM

También se acordó la entrega de bonos y asignaciones para rubros como salud, justicia e INPE; junto a la transferencia progresiva de pensiones del DL 25330 a la ONP; y lineamientos para garantizar transparencia y continuidad en los procesos de elecciones generales del 2026.

