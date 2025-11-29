El presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, instó al Congreso a introducir cambios en el dictamen que amplía la vigencia del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) hasta diciembre de 2027. El documento fue aprobado por la Comisión de Energía y Minas, pero, según el Ejecutivo, requiere precisiones antes de llegar al Pleno.

“En el Ejecutivo esperamos las modificaciones necesarias porque, de lo contrario, tendremos que observar la norma que apruebe el Pleno”, indicó el premier Álvarez tras participar en el quince aniversario de la Plataforma de Mejor Atención al Ciudadano (MAC).

El jefe del Gabinete señaló que es viable revisar casos de mineros que quedaron fuera del proceso de formalización, siempre que exista voluntad real de adecuarse a la normativa. No obstante, subrayó que no se avalará el regreso de aquellos operadores que utilizaron el registro como cobertura para mantener actividades ilegales .

“Todo ciudadano tiene el derecho de solicitar una reconsideración. Existe un grupo no muy numeroso de mineros que lo ha pedido y considero que es positivo. Hay que hacerlo, pero sin entrar en una reincorporación irracional de aquellos mineros ilegales que, en el fondo, no le dan importancia a la formalización que requiere cualquier actividad económica dentro del estado de derecho”, añadió.

Álvarez también destacó la necesidad de diferenciar a la minería ilegal de la actividad artesanal y de pequeña escala, cuyos operadores —recordó— enfrentan requisitos pensados para la gran minería y carecen de los recursos técnicos y económicos para cumplirlos sin apoyo estatal.

Vigencia del Estado de Derecho

En otro momento, el premier se refirió a las recientes sentencias contra dos expresidentes y lamentó que el país haya llegado a ese escenario. Sin embargo, destacó que los fallos evidencian el Estado de Derecho en el país.

“A pesar de que estas personas tienen cierto poder político, el Poder Judicial ha logrado obtener sentencias. El ciudadano que trabaja y paga sus impuestos necesita tener la confianza de que quien delinque asume las consecuencias”, sostuvo Álvarez.