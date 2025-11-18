La Comisión de Energía y Minas del Congreso aprobó el dictamen que contempla la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) hasta fines del 2027, en una accidentada sesión la tarde de este martes 18 de noviembre.

La votación obtuvo el respaldo de 17 congresistas, tres oposiciones y una abstención.

Otro punto neurálgico de la propuesta aprobada fue levantar la exclusión a los más de 50,000 inscritos en el Reinfo, ocurrida a mediados de año. Como se sabe, se apartó a quienes no registraban inactividad por, al menos, un año.

Inicialmente, el texto establecía, en una disposición complementaria transitoria, la reincorporación excepcional al proceso de formalización minera integral de todo este grupo. La única condición fue “que acrediten el desarrollo efectivo de actividad minera y manifiesten formalmente su voluntad de cumplir con las obligaciones técnicas, ambientales y administrativas correspondientes”.

Noticia en desarrollo...