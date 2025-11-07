Pataz (La Libertad), donde opera Compañía Minera Poderosa, es una de las zonas más golpeadas por la minería ilegal. | Foto: Mindef.
Únete a nuestro canal
Newsletter minería
Ricardo Guerra Vásquez
mailRicardo Guerra Vásquez

Pataz (La Libertad), donde opera Compañía Minera Poderosa, ha sido testigo de las acciones más crueles de la minería ilegal en la historia del país. La presidenta del directorio de la empresa, Eva Arias, observa con “muchísima preocupación” su avance, el cual ocurre a una escala internacional y más allá del oro.

TE PUEDE INTERESAR

Reinfo: ministros de Estado se ausentaron de sesión en Congreso sobre formalización minera
Ampliación del Reinfo no está en discusión en el Gobierno, afirma el MEF
Mineros del Reinfo podrían perder su protección legal: en el Congreso impulsan un cambio clave

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.