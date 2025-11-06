La Comisión de Energía y Minas del Congreso elaboró un predictamen que recoje los cuatro proyectos de ley planteados por diversas bancadas para extender la vigencia del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), más allá de su actual plazo de vigencia, que concluye este 31 de diciembre.

Vale recordar que las diversas iniciativas legales, planteadas por los grupos parlamentarios Juntos por el Pueblo - Voces del Pueblo, Podemos Perú y Bancada Socialista, proponían diversos plazos de prórroga del REINFO, que iban desde el 2026 hasta el 2029.

En un texto sustitutorio, que presentó el presidente de la comisión Víctor Cutipa, se propone modificar el artículo 6 del Decreto Legislativo 1293 que declaró de interés nacional la formalización de las actividades de la pequeña minería y minería artesanal.

Prórroga hasta diciembre del 2027

Así, dispone que ese proceso de formalización integral tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre del 2027, o hasta que entre en vigor la Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (Ley MAPE).

Pero además, dispone suspender temporalmente la tramitación e inicio de los procedimientos administrativos de exclusión del REINFO, hasta la entrada en vigor de la Ley MAPE o hasta que culmine el proceso de formalización minera integral, lo que ocurra primero.

Igualmente, establece que se reincorporarán de manera excepcional al proceso de formalización minera integral, las personas naturales o jurídicas que hubiesen sido excluidas del REINFO.

Tal reincorporación se podrá realizar -precisa el predictamen propuesto- siempre que esas personas acrediten haber desarrollado actividades mineras y manifiesten formalmente su voluntad de cumplir las obligaciones técnicas, ambientales y administrativas correspondientes.

Se reincorpora a los excluidos

Las personas naturales o jurídicas reincorporadas -dispone el texto sustitutorio- continuarán con el trámite de formalización en el estado en que se encontraba al 30 de junio del 2025.

Como se recuerda, al concluir la fecha antes mencionada el Ministerio de Energía y Minas (Minem) había excluido a cerca de 50 mil inscritos que no habían cumplido con los trámites para su formalización, la cual está a cargo de dicho ministerio hasta este 31 de diciembre.

Al respecto, el predictamen establece que, hasta el 31 de diciembre del 2027 el Minem (seguirá) como ente rector del proceso, en coordinación con los gobiernos regionales y demás entes competentes, e implementará y adoptará las acciones normativas, administrativas y operativas para la simplificación de dicho procedimiento.

Ese sector deberá también realizar un acompañamiento técnico a los operadores mineros, el fortalecimiento de las capacidades institucionales, así como la supervisión ambiental y social de las actividades en proceso de formalización.

Esto último lo realizará, con el fin de garantizar la culminación efectiva del proceso, la seguridad jurídica de los operadores, la sostenibilidad ambiental de las actividades y la transición ordenada hacia el nuevo marco legal.

¿Y la Ley MAPE?

Respecto a la Ley MAPE, en el sustento de este predictamen, el texto sustitutorio refiere que el dictamen que proponía la aprobación de esa norma fue sometido a debate en esa comisión, pero no alcanzó los votos necesarios para su aprobación.

Tras ello, indica, los congresistas Montalvo Cubas,Ugarte Mamani y Dávila Atanacio solicitaron la reconsideración de la votación con el fin de reabrir la discusión.

En este contexto, explica el documento, el Poder Ejecutivo remitió a la representación nacional un conjunto de aportes técnicos provenientes de la Mesa Técnica de Formalización, con el objetivo de robustecer el texto y dotar al proceso legislativo demayor coherencia operativa, institucional y constitucional.

En consecuencia -concluye- el dictamen quedó en suspenso, pendiente de nueva deliberación parlamentaria, sujeto a las reconsideraciones planteadas y a la incorporación de los insumos remitidos por el Ejecutivo.