En setiembre de 2025, diversos indicadores económicos mostraron un desempeño favorable, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

El avance de la pesca marítima, el mayor volumen de producción minera, el crecimiento del consumo interno de cemento y la expansión del subsector electricidad destacaron entre los resultados del mes. Asimismo, se registró un incremento en los créditos de consumo e hipotecarios, así como en el monto total importado.

Pesca

Según el informe técnico Avance Coyuntural de la Actividad Económica, el sector Pesca registró un crecimiento de 6.37% frente al mismo mes del año pasado, explicado por el desempeño positivo de la pesca marítima, que avanzó 14.11%.

Este resultado se sustentó en la mayor disponibilidad de especies para consumo humano directo (14.33%), especialmente las destinadas a la elaboración de enlatados (91.3%), consumo fresco (18.5%) y congelado (9.1%). detalla que en setiembre no hubo captura de anchoveta para consumo humano indirecto debido a la veda establecida.

En contraste, la pesca de origen continental cayó 25.39% ante la menor extracción de recursos para consumo fresco (-22.3%), congelado (-38%) y curado (-40.4%).

Minería e Hidrocarburos

La producción del sector Minería e Hidrocarburos se incrementó 1.86% en setiembre, impulsada por el subsector minero metálico (2.02%). Destacó el aumento en la producción de zinc (25.5%), plomo (18.7%), plata (11.3%), estaño (13.4%) y cobre (3.2%).

Sin embargo, se registraron retrocesos en molibdeno (-27.3%), oro (-1%) e hierro (-0.3%). En tanto, el subsector hidrocarburos creció 0.78%, sostenido por una mayor explotación de petróleo crudo (21.8%), pese a la menor producción de gas natural (-6.7%) y líquidos de gas natural (-3.8%).

Consumo interno de cemento

El consumo interno de cemento aumentó 11.12% en setiembre, la cifra más alta del 2025, impulsado por el dinamismo de las obras privadas.

Entre enero y setiembre, este indicador acumuló un crecimiento de 5.68%, respecto del mismo periodo del año pasado.

Electricidad

El subsector electricidad avanzó 2.09% en el mes de análisis, gracias al aumento de la generación hidroeléctrica (7.86%) y renovable eólica-solar (17.20%). La producción termoeléctrica, en cambio, descendió 5.16%.

Entre las empresas con mayor crecimiento figuraron Chinango, Huallaga, Huanza, Celepsa, Electroperú, Machupicchu, San Gabán, Orygen, Inland Energy y Kallpa. Por el contrario, disminuyó la generación en Fénix Power, Statkraft, Termochilca, Engie Energía, Energía Renovable del Sur, parque eólico Tres Hermanas, Orazul Energy, entre otras.

Créditos de consumo

En setiembre, los créditos de consumo sumaron S/ 77,869 millones, lo que representó un crecimiento de 11.51% interanual. Los créditos hipotecarios llegaron a S/ 70,027 millones, avanzando 6.54% frente a setiembre de 2024.

Los créditos otorgados a empresas -desde corporaciones hasta microempresas- totalizaron S/ 218,787 millones, un alza de 2.75%. Asimismo, la banca múltiple reportó 6,708 millones de tarjetas de crédito activas, cifra superior en 7.53% a la del año previo.

Importaciones crecieron

Con información disponible al 26 de octubre, las importaciones totalizaron US$ 4,961 millones en setiembre, un incremento de 8.47% respecto a similar mes de 2024.

Las compras al exterior de bienes de consumo alcanzaron US$ 1 175 millones, creciendo 10.21%. La importación de materias primas y productos intermedios llegó a US$ 2,250 millones (5.77%), mientras que la de bienes de capital y materiales de construcción ascendió a US$ 1 532 millones, mostrando un incremento de 11.30%.