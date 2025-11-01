En concreto, Minera Veta Dorada presentó hoy ante el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace) el Quinto Informe Técnico Sustentatorio (ITS) de la planta metalúrgica, ubicada en el distrito de Chala.

Según el documento, el objetivo es mejorar y optimizar diversos componentes y equipos dentro de la planta, sin alterar su capacidad de producción ni modificar las áreas ambientales o sociales previamente aprobadas.

La planta Veta Dorada, cabe recordar, se dedica al procesamiento de minerales auríferos provenientes de terceros, a partir de los cuales se obtienen barras doré. La inversión estimada para implementar estas mejoras asciende a US$ 1.5 millones .

Dynacor quiere ser la mayor refinadora de oro del país

Lo que se tiene previsto ejecutar

Entre las principales modificaciones contempladas se incluyen el recrecimiento del 10% del dique del depósito de relaves, con el propósito de fortalecer su capacidad y seguridad; la reubicación y mejora tecnológica del sistema de espesado y filtrado de relaves, orientada a optimizar la gestión de residuos; y la construcción de un segundo piso en el laboratorio químico-metalúrgico, que permitirá mejorar las condiciones de análisis y control de calidad.

Asimismo, se considera la ampliación del campamento y la reubicación del área de esparcimiento, para elevar las condiciones de bienestar de los trabajadores.

Igualmente se propone la instalación de una balanza de ejes, una celda electrolítica adicional y un rectificador de corriente para el proceso de electrodeposición, junto con la implementación de una antena y una repetidora destinadas a fortalecer la conectividad de telefonía celular e internet en la zona.

Finalmente, se prevé la ampliación del cronograma de ejecución del proyecto, a fin de garantizar la correcta implementación de las mejoras.

Dynacor exporta toda su producción de oro a Suiza, a un único gran cliente que es la refinadora PX Precinox.

Dynacor evalúa expandirse en Perú

Dynacor Group informó a inicios de año que proyecta la apertura de cuatro nuevas plantas de procesamiento: tres en África Occidental, ubicadas en Senegal, Costa de Marfil y Ghana, y una en América Latina, donde aún evalúa su instalación entre Perú o Ecuador .

La compañía reiteró que uno de sus principales objetivos para el 2025 es analizar oportunidades de expansión en América Latina, con especial atención en Perú y Ecuador, aunque por el momento no ha brindado mayores detalles sobre el avance de esta iniciativa .