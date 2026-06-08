Con el 92.2% de los votos contabilizados de la ONPE, Fujimori obtenía el 50.2% frente al 49.8% de Sánchez, aunque no se espera un conteo oficial completo hasta mediados de julio, cuando se resuelvan los votos impugnados.

Sin embargo, un conteo rápido de Ipsos basado en una muestra representativa de las actas electorales y con un margen de error de 1.9 puntos mostró a Sánchez con el 50.3% de los votos, mientras que Fujimori obtenía el 49.7%.

Otro conteo rápido realizado por Datum mostró a Sánchez con el 50.14% y a Fujimori con el 49.86%. Ambas estimaciones se ubicaron dentro del margen de error de las encuestadoras.

Keiko Fujimori in Lima, on June 7.

“La incertidumbre sobre el resultado electoral probablemente podría prolongarse durante varios días, si no semanas, hasta que se complete el conteo oficial y se resuelvan las posibles controversias”, señaló Alejandro Arreaza , analista de investigación global de Barclays. “Quienquiera que gane la presidencia en las condiciones actuales probablemente enfrentará un mandato más débil, lo que justifica cautela, ya que la inestabilidad política podría persistir y generar costos fiscales no despreciables”.

Los bonos registraban bajas a lo largo de toda la curva. Los títulos con vencimiento en 2036 caían 0.2 centavos y cotizaban a 100.3 centavos por dólar, según datos indicativos recopilados por Bloomberg. Las expectativas de un resultado favorable para el mercado comenzaron a desinflarse el viernes ante la perspectiva de una contienda muy ajustada, y el tramo a diez años registró su mayor caída diaria desde marzo.

Ambos candidatos tienen visiones marcadamente diferentes sobre cómo administrar la economía peruana, aunque Fujimori cuenta con mayor respaldo legislativo para impulsar su agenda. Ha prometido proteger la independencia del banco central —uno de los pilares de la estabilidad económica del país— mientras impulsa políticas más estrictas contra la delincuencia.

Por su parte, Sánchez, aliado declarado del encarcelado expresidente Pedro Castillo, ha prometido avanzar con sus planes para reescribir la Constitución favorable al mercado de Perú, aunque recientemente adoptó una postura más moderada.

Roberto Sánchez in Lima, on June 7.

Una victoria de Sánchez probablemente generaría preocupaciones adicionales en los mercados, elevando los “riesgos materiales” sobre la previsibilidad de las políticas y la estabilidad institucional, agregó Arreaza.

Analistas de JPMorgan liderados por Diego Pereira habían recomendado mantener una posición neutral en los bonos soberanos denominados en dólares antes de la elección.

“Seguimos observando implicaciones asimétricas, aunque en última instancia acotadas, para los diferenciales bajo cualquiera de los dos resultados”, escribieron en un informe la semana pasada. “Nuestro escenario base sigue siendo que la inclinación hacia la derecha de ambas cámaras del Congreso limita estructuralmente el margen de acción de cualquiera de los candidatos, manteniendo el marco macroeconómico prácticamente intacto independientemente de quién asuma el poder”.