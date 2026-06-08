Funcionarios electorales acompañados por un miembro del ejército en un centro de votación durante la segunda vuelta de las elecciones en Lima, Perú, el 7 de junio.
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Agencia Bloomberg
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Los bonos de Perú retrocedían levemente mientras la disputada elección presidencial del país seguía demasiado ajustada para definir un ganador y los últimos datos mostraban que la conservadora Keiko Fujimori mantenía una ventaja mínima sobre el izquierdista Roberto Sánchez.

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