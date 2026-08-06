¿Construir es más costoso? Lo que dice la data de precios de materiales. (Foto: Andina)
¿Construir es más costoso? Lo que dice la data de precios de materiales. (Foto: Andina)
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Guadalupe Gamboa
mailGuadalupe Gamboa

Los precios de los materiales de construcción están al alza. Durante los primeros siete meses del 2026, subieron 3.09% en Lima Metropolitana, reportó el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

El encarecimiento no se observa con la misma intensidad en todos los insumos del sector, sino que se concentra en materiales que se usan principalmente para la albañilería y las instalaciones básicas.

Solo el llegó a crecer a doble dígito en lo que va del 2026, alcanzando un precio 22.7% mayor que hace un año. Los reportes previos del INEI muestran que este producto ha venido presentando alzas consecutivas debido a mayores costos de producción, de transporte, costos operativos, así como por un incremento de la demanda interna.

Aunque previamente subía a mayor ritmo, solo en julio (tasa mensual) se reportaron aumentos más moderados para el ladrillo pandereta (0.4%), king kong (1.2%), ladrillo para techo (0.1%).

Con estas alzas acumuladas, un reciente reporte del , precisa que un millar de ladrillos king kong pasó de costar S/ 826 a inicios de año a cerca de S/ 982 en junio. En tanto, mil unidades de ladrillos para techo subieron de S/ 2,400 a S/ 3,084 en lo que va del 2026.

Solo el ladrillo llegó a crecer a doble dígito en lo que va del 2026, alcanzando un precio 22% mayor que hace un año. (Imagen: MVCS)
Solo el ladrillo llegó a crecer a doble dígito en lo que va del 2026, alcanzando un precio 22% mayor que hace un año. (Imagen: MVCS)

A los ladrillos le siguieron el grupo de agregados -que incluyen la piedra, el hormigón y la arena- acumulando un incremento de 5.12% en los primeros siete meses, mientras que las estructuras de concreto y armazones se hicieron 4.87% más caros.

Otros materiales al alza son los y accesorios de plástico, que han encarecido 4.48% a julio debido al mayor costo para fabricarlos.

Cabe mencionar que el PVC y otros utilizados en la producción de tuberías son derivados petroquímicos, los cuales vienen siendo afectados por el aumento de la cotización internacional del petróleo debido al conflicto en Medio Oriente.

El precio de los ladrillos fue el que más se disparó en el semestre, mientras que otros insumos, como los metálicos, mostraron reducciones. (Foto: MVCS)
El precio de los ladrillos fue el que más se disparó en el semestre, mientras que otros insumos, como los metálicos, mostraron reducciones. (Foto: MVCS)

En menor medida, otro material clave que subió fue el , incluido en la categoría de “aglomerantes”, que subió 2.48% en estos primeros meses del 2026. Vale decir que esta categoría tiene el mayor peso en el bolsón de materiales que compran los hogares en Lima.

Ahora, una bolsa de cemento de casi 43 kilos pasó de costar S/ 30.40 en enero a S/ 31.26 en junio, de acuerdo con la información de precios promedio publicada por el MVCS.

El aumento de precios del cemento se produce mientras la demanda por este material también viene creciendo. Según la , el despacho nacional acumuló 6.6 millones de toneladas métricas durante el primer semestre, cerca de 12% más que hace un año.

La evolución del despacho de cemento no se limita a Lima. Un análisis de Scotiabank citado a partir de las cifras de ASOCEM indican que durante estos primeros meses, los despachos crecieron 10.3% en la zona norte, 9.9% en el sur y 9.2% en la zona centro del país.

En junio se estima que el despacho nacional de cemento fue de 1,129 mil toneladas métricas (Imagen: ASOCEM)
En junio se estima que el despacho nacional de cemento fue de 1,129 mil toneladas métricas (Imagen: ASOCEM)

No todos los materiales se encarecieron

Pese a la considerable alza de algunos productos, no todos los materiales utilizados en la construcción aumentaron sus precios.

Por ejemplo, los productos metálicos -que representan 21.57% de la canasta de precios de los materiales para construir- cayeron 0.7% a julio.

Incluso solo en el séptimo mes registraron una caída de 1.23%. Entre los productos metálicos que tuvieron menores precios, influenciados por la menor cotización del tipo de cambio, se encuentran:

  • Varillas de construcción: -2.1%
  • Tubo de acero LAC: -2.0%
  • Alambrón: -1.1%
  • Planchas de acero LAF y LAC: -1.0% y -0.9%, respectivamente
  • Alambre negro: -0.6%
SOBRE EL AUTOR

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de San Martín de Porres con experiencia en radio, tv, redes sociales y medios impresos. Escribo y hablo sobre economía y finanzas desde el 2020.

TE PUEDE INTERESAR

Minería y construcción impulsan a Ferreycorp: ventas superan los S/ 2,000 millones
Construcción bordearía un crecimiento de 10% en este 2026, según Capeco
Construcción en Perú se prepara para su mejor momento en casi 15 años: ¿podrá mantenerse?
Publican guía para construcción y remodelación de viviendas: estos son los lineamientos

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.