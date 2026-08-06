Los precios de los materiales de construcción están al alza. Durante los primeros siete meses del 2026, subieron 3.09% en Lima Metropolitana, reportó el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

El encarecimiento no se observa con la misma intensidad en todos los insumos del sector, sino que se concentra en materiales que se usan principalmente para la albañilería y las instalaciones básicas.

Solo el ladrillo llegó a crecer a doble dígito en lo que va del 2026, alcanzando un precio 22.7% mayor que hace un año. Los reportes previos del INEI muestran que este producto ha venido presentando alzas consecutivas debido a mayores costos de producción, de transporte, costos operativos, así como por un incremento de la demanda interna.

Aunque previamente subía a mayor ritmo, solo en julio (tasa mensual) se reportaron aumentos más moderados para el ladrillo pandereta (0.4%), king kong (1.2%), ladrillo para techo (0.1%).

Con estas alzas acumuladas, un reciente reporte del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) , precisa que un millar de ladrillos king kong pasó de costar S/ 826 a inicios de año a cerca de S/ 982 en junio. En tanto, mil unidades de ladrillos para techo subieron de S/ 2,400 a S/ 3,084 en lo que va del 2026.

Solo el ladrillo llegó a crecer a doble dígito en lo que va del 2026, alcanzando un precio 22% mayor que hace un año. (Imagen: MVCS)

A los ladrillos le siguieron el grupo de agregados -que incluyen la piedra, el hormigón y la arena- acumulando un incremento de 5.12% en los primeros siete meses, mientras que las estructuras de concreto y armazones se hicieron 4.87% más caros.

Otros materiales al alza son los tubos y accesorios de plástico, que han encarecido 4.48% a julio debido al mayor costo para fabricarlos.

Cabe mencionar que el PVC y otros plásticos utilizados en la producción de tuberías son derivados petroquímicos, los cuales vienen siendo afectados por el aumento de la cotización internacional del petróleo debido al conflicto en Medio Oriente.

El precio de los ladrillos fue el que más se disparó en el semestre, mientras que otros insumos, como los metálicos, mostraron reducciones. (Foto: MVCS)

En menor medida, otro material clave que subió fue el cemento, incluido en la categoría de “aglomerantes”, que subió 2.48% en estos primeros meses del 2026. Vale decir que esta categoría tiene el mayor peso en el bolsón de materiales que compran los hogares en Lima.

Ahora, una bolsa de cemento de casi 43 kilos pasó de costar S/ 30.40 en enero a S/ 31.26 en junio, de acuerdo con la información de precios promedio publicada por el MVCS.

El aumento de precios del cemento se produce mientras la demanda por este material también viene creciendo. Según la Asociación de Productores de Cemento (ASOCEM), el despacho nacional acumuló 6.6 millones de toneladas métricas durante el primer semestre, cerca de 12% más que hace un año.

La evolución del despacho de cemento no se limita a Lima. Un análisis de Scotiabank citado a partir de las cifras de ASOCEM indican que durante estos primeros meses, los despachos crecieron 10.3% en la zona norte, 9.9% en el sur y 9.2% en la zona centro del país.

En junio se estima que el despacho nacional de cemento fue de 1,129 mil toneladas métricas (Imagen: ASOCEM)

No todos los materiales se encarecieron

Pese a la considerable alza de algunos productos, no todos los materiales utilizados en la construcción aumentaron sus precios.

Por ejemplo, los productos metálicos -que representan 21.57% de la canasta de precios de los materiales para construir- cayeron 0.7% a julio.

Incluso solo en el séptimo mes registraron una caída de 1.23%. Entre los productos metálicos que tuvieron menores precios, influenciados por la menor cotización del tipo de cambio, se encuentran:

Varillas de construcción: -2.1%

Tubo de acero LAC: -2.0%

Alambrón: -1.1%

Planchas de acero LAF y LAC: -1.0% y -0.9%, respectivamente

Alambre negro: -0.6%