La mayor actividad de los sectores de minería y construcción impulsó el desempeño de Ferreycorp durante el segundo trimestre de 2026. La corporación peruana, especializada en la comercialización de maquinaria, equipos y servicios para diversas industrias, superó los S/ 2,000 millones en ventas entre abril y junio, consolidando un crecimiento de doble dígito frente al mismo periodo del año anterior.

En el periodo, la compañía registró ingresos por S/ 2,037 millones (US$ 592 millones), cifra que representó un incremento de 11% en soles y de 18% en dólares respecto al segundo trimestre de 2025. El resultado estuvo respaldado por la mayor demanda de maquinaria Caterpillar para actividades mineras, de construcción y otros sectores productivos.

La minería se mantuvo como el principal motor del negocio al concentrar el 56% de las ventas totales de la corporación. En segundo lugar se ubicó la construcción, con una participación de 24%, mientras que los sectores de industria, comercio y servicios aportaron el 10% de la facturación.

En dólares, las ventas de Ferreycorp aumentaron 18% respecto al segundo trimestre de 2025. (Foto: Ferreycorp)

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Venta y alquiler de maquinaria

El crecimiento también se reflejó en el negocio de distribución de Caterpillar en el Perú. Las empresas Ferreyros, Unimaq y Orvisa elevaron sus ventas en 13% durante el trimestre, impulsadas por la comercialización y alquiler de maquinaria, así como por la venta de repuestos y la prestación de servicios especializados.

Además del avance en ingresos, Ferreycorp mejoró sus indicadores de rentabilidad. La utilidad neta alcanzó S/ 141 millones, monto que representó un incremento de 16% frente a los S/ 122 millones obtenidos en el mismo periodo del año anterior.

La corporación precisó que dicho resultado excluye ingresos extraordinarios provenientes de una subsidiaria en el extranjero, con el propósito de reflejar el desempeño recurrente de sus operaciones y ofrecer una comparación homogénea con los resultados del 2025.

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Por otro lado, la línea de repuestos y servicios de Caterpillar y de marcas aliadas mantuvo ventas superiores a los S/ 1.000 millones durante el trimestre, un nivel similar al registrado un año antes. Este desempeño respondió a la demanda sostenida de mantenimiento y soporte para equipos utilizados en distintos sectores productivos.

Los resultados del segundo trimestre evidencian que la inversión de industrias como la minería y la construcción continúa sosteniendo la demanda por bienes de capital en el país, favoreciendo el crecimiento de negocios vinculados a la venta de maquinaria, servicios especializados y soluciones de posventa.

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