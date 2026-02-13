El crecimiento de Ferreycorp en 2025 estuvo respaldado por la mayor demanda de maquinaria, repuestos y servicios, con la minería como principal impulsor del negocio. Foto: Andina.
El -que opera n el sector de maquinarias- cerró el 2025 con un positivo desempeño comercial, superando los US$ 2,100 millones en ventas, aunque con una ligera contracción en su utilidad neta, según sus estados financieros presentado ante la . ¿Qué factores apalancaron estos resultados?

En detalle, la corporación reportó ingresos por US$ 2,177 millones, lo que representó un crecimiento de 8% frente al 2024. En moneda local, las ventas alcanzaron S/ 7,798 millones, un avance de 3%. El dinamismo de la demanda de maquinaria Caterpillar y marcas aliadas, junto con el negocio de repuestos y servicios, fue determinante en los resultados, según el reporte.

También contribuyeron líneas como alquiler de maquinaria, servicios logísticos y consumibles, reflejando una diversificación operativa que sostuvo el crecimiento.

La empresa indicó, además, que la minería volvió a posicionarse como el principal motor del negocio, con una participación de 57% en las ventas totales. El sector construcción representó el 22%, seguido de industria, comercio y servicios con 9%. Las actividades vinculadas a agricultura, forestal, pesca y sector marino consolidaron un 5%, confirmando la presencia transversal de la corporación en la economía.

¿Qué pasó con la utilidad neta?

En términos de rentabilidad, Ferreycorp registró una utilidad neta de S/ 481 millones al cierre del 2025, cifra cercana a los S/ 489 millones del 2024, aunque equivalente a una reducción de 1.7%. Pese a esa contracción, el reporte explicó que el desempeño bursátil fue favorable: el precio de la acción se incrementó 33% y, junto con los dividendos distribuidos, generó un rendimiento total para el accionista de 46.8% en 2025. La empresa cuenta con más de 10,000 accionistas.

El negocio vinculado con Caterpillar mantuvo su peso estratégico. Las empresas que representan la marca en el Perú concentraron el 81% de los ingresos, con ventas por US$ 1,779 millones.

Las operaciones de distribuidores Caterpillar y otros negocios en el exterior aportaron US$ 189 millones (8%), mientras que las compañías complementarias en Perú y Sudamérica sumaron US$ 209 millones (11%).

Los estados financieros mencionaron, igualmente, que los repuestos y servicios continuaron siendo un componente importante, con una participación de 53% en la composición de ventas. Asimismo, Caterpillar explicó el 75% de los ingresos consolidados, incluyendo la venta y alquiler de equipos, motores y soporte a flotas.

