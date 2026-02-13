El holding de origen peruano Ferreycorp -que opera n el sector de maquinarias- cerró el 2025 con un positivo desempeño comercial, superando los US$ 2,100 millones en ventas, aunque con una ligera contracción en su utilidad neta, según sus estados financieros presentado ante la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV). ¿Qué factores apalancaron estos resultados?

En detalle, la corporación reportó ingresos por US$ 2,177 millones, lo que representó un crecimiento de 8% frente al 2024. En moneda local, las ventas alcanzaron S/ 7,798 millones, un avance de 3%. El dinamismo de la demanda de maquinaria Caterpillar y marcas aliadas, junto con el negocio de repuestos y servicios, fue determinante en los resultados, según el reporte.

También contribuyeron líneas como alquiler de maquinaria, servicios logísticos y consumibles, reflejando una diversificación operativa que sostuvo el crecimiento.

La empresa indicó, además, que la minería volvió a posicionarse como el principal motor del negocio, con una participación de 57% en las ventas totales. El sector construcción representó el 22%, seguido de industria, comercio y servicios con 9%. Las actividades vinculadas a agricultura, forestal, pesca y sector marino consolidaron un 5%, confirmando la presencia transversal de la corporación en la economía.

¿Qué pasó con la utilidad neta?

En términos de rentabilidad, Ferreycorp registró una utilidad neta de S/ 481 millones al cierre del 2025, cifra cercana a los S/ 489 millones del 2024, aunque equivalente a una reducción de 1.7% . Pese a esa contracción, el reporte explicó que el desempeño bursátil fue favorable: el precio de la acción se incrementó 33% y, junto con los dividendos distribuidos, generó un rendimiento total para el accionista de 46.8% en 2025. La empresa cuenta con más de 10,000 accionistas.

El negocio vinculado con Caterpillar mantuvo su peso estratégico. Las empresas que representan la marca en el Perú concentraron el 81% de los ingresos, con ventas por US$ 1,779 millones.

Las operaciones de distribuidores Caterpillar y otros negocios en el exterior aportaron US$ 189 millones (8%), mientras que las compañías complementarias en Perú y Sudamérica sumaron US$ 209 millones (11%).

Los estados financieros mencionaron, igualmente, que los repuestos y servicios continuaron siendo un componente importante, con una participación de 53% en la composición de ventas. Asimismo, Caterpillar explicó el 75% de los ingresos consolidados, incluyendo la venta y alquiler de equipos, motores y soporte a flotas.