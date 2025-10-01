¿Quiénes son los peruanos con mejor reputación este 2025?: lo que revela el Ranking Merco Líderes 2025.
¿Quiénes son los peruanos con mejor reputación este 2025?: lo que revela el Ranking Merco Líderes 2025.
Presentamos en exclusiva la 14va edición del Ranking Merco Líderes 2025, organizado por y ESAN. La privilegiada lista, considera a los 100 líderes con mejor reputación en el Perú en 28 sectores, en el que solo el 3% de los líderes mantuvo su posición, el 5% correspondió a nuevas entradas, 51% de los líderes perdieron posiciones y 41% las ganaron.

Los líderes que mejores entradas experimentaron se ubicaron en las posiciones 71, 86 y 87, y los mayores avances fueron de 44 y 39 puestos. En algunos casos hay más de un líder por empresa y no necesariamente todos los que están, corresponden a las empresas del Ranking Merco Empresas 2025.

En el TOP 10 de este año, , el (BCRP) subió dos posiciones y ahora encabeza la lista, seguido de , fundador de Tiyapuy y Grupo Aje.

Ranking Merco Líderes / Diseño: Joel Vilcapoma.

FICHA TÉCNICA

Estudio: Merco Líderes 2025

Realización: Las encuestas fueron realizadas por Datum Internacional y Merco de marzo a septiembre 2025.

Muestra: 1,455 encuestados.

Distribución de la muestra: Directivos de grandes empresas (42%), Valoración liderazgo (expertos en comunicación y periodistas económicos: 32%), Estrategia y gestión (Catedráticos y analistas financieros:14%), Digital (6%) e Indicadores objetivos de gestión (6%).

Coordinadora en la revista G de Gestión e integrante del podcast de economía y negocios 'Actualidad Latinoamericana'. Escribo sobre management, agricultura, tecnología y emprendimientos. Bachiller en Periodismo por la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Activa participante de los cursos del Centro Knight para el Periodismo en las Américas.

