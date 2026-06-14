TotalEnergies avanza con nuevos proyectos en el mercado peruano| Foto: AFP.
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Josimar Cóndor
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Con 12 años de operación en Perú y un portafolio que hoy va más allá de los lubricantes, el holding petrolero y petroquímico TotalEnergies acelera su diversificación en el país con nuevos negocios en energías renovables y soluciones basadas en la naturaleza. En entrevista exclusiva con Gestión, Jacqueline Nabot, directora general adjunta de TotalEnergies Perú, detalla el plan de la multinacional francesa para crecer en el mercado local, tras un 2025 de reestructuración que ya da resultados, mientras avanza en la expansión de su cobertura nacional e impulsa su incursión en el sector de energías renovables en Sudamérica y el territorio nacional.

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