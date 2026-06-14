En Perú, ¿en qué actividades se está enfocando TotalEnergies?

Lubricantes es el corazón del negocio en Perú. Llevamos más de 12 años que abrimos nuestras operaciones en este país. Somos una compañía transnacional, estamos en más de 160 países, y tenemos evidentemente diferentes líneas de negocio.

Pero también hemos estado explorando otras oportunidades de negocio. Tenemos un proyecto de energía eólica, iniciado en el norte del Perú, y que representa para la compañía una inversión muy importante. Estamos en la parte de estudios.

Jacqueline Nabot, directora general adjunta de TotalEnergies Perú.

También tenemos otros proyectos en la rama de Exploración y Producción, que son basados en soluciones de la naturaleza. Es un concepto un poco nuevo, TotalEnergies invierte en proyectos forestales, de agricultura regenerativa o de protección y conservación de áreas forestales, y en el Perú financiamos dos entidades encargadas de la gestión de dos parques nacionales en la cuenca amazónica. Vemos mucho potencial en Perú para desarrollar otras unidades de negocios.

Enfocándonos en lubricantes, el primer semestre, ¿viene positivo para la compañía?

Hemos tenido un año 2025 de reestructuración, de redefinir nuestras estrategias. Y eso está dando fruto porque logramos resultados positivos en lo que va del año y proyectamos tener un crecimiento de 10% en nuestros márgenes (utilidades). Además tendremos más o menos más de 35% de resultado operativo favorable. Y eso también muestra que estamos trabajando de manera más eficiente y enfocándonos verdaderamente en dar el valor a nuestros clientes.

¿En qué frentes se concentró esa redefinición?

Nuestra redefinición de estrategias está focalizada principalmente en fortalecer nuestra red de distribución. Estamos trabajando con nuevos socios en distribución (de lubricantes). También estamos ampliando nuestra cobertura. Antes estábamos focalizados solo o la mayoría de nuestras inversiones en Lima, pero la hemos focalizado también a nivel nacional para tener una cobertura más amplia y desarrollando nuevas cuentas.

En distribución, ¿se apalancan de lubricentros especializados, estaciones de servicio, mayoristas?

Sí. Principalmente en la parte de distribución trabajamos con distribuidores y también estamos fortaleciendo nuestras relaciones con nuestras OEM, que son empresas, fabricantes, que utilizan nuestros productos. Nos enfocamos en automotriz, minería e industria.

Además, la estrategia que la compañía tomó fue reestructurar la organización y crear un Hub Andino. El funcionamiento de TotalEnergies en Perú funciona bajo una nueva organización que se llama Hub Andino, que la componen Perú y Chile. Así es que desde septiembre del año pasado trabajamos con Chile también capitalizando que TotalEnergies en Chile tiene más de 20 años, y tenemos también diferentes similitudes de negocio, sobre todo en la minería, por ejemplo.

TotalEnergies redefinió sus estrategias en el negocio de lubricantes en Perú.

Minería es un negocio totalmente B2B. ¿Atienden cuentas directas?

Así es. Atendemos cuentas directas y cuentas grandes, nosotros directamente. No trabajamos con distribuidores para grandes cuentas mineras.

Mercado local y coyuntura global del negocio

De cara al segundo semestre, con la coyuntura electoral, ¿el dinamismo se mantiene o han visto semanas más lentas en mayo?

Hay un contexto mundial por la guerra. Actualmente, tiene impacto en nuestro negocio, pero que estamos llevando la situación, acompañando a nuestros clientes y a nuestros distribuidores para que no tengan mucho impacto. Pero también está el contexto electoral, el contexto nacional, que felizmente tenemos la suerte, y el Perú creo que es uno de los países que puede dar el ejemplo de la separación de la economía con la política.

Entonces consideramos que con el histórico que tiene el país, de seguir desarrollándose económicamente, a pesar de todos los cambios que hemos sufrido políticamente y la inestabilidad política, creemos que puede ser sostenible y que quizás, evidentemente sí, estamos esperando los resultados de las elecciones, pero creemos que el mercado va a respetar y va a seguir creciendo como lo ha estado haciendo.

Por el factor global, ¿el negocio de lubricantes ha tenido alza de costos o déficit de materia prima?

Sí, efectivamente, la guerra ha impactado nuestro mercado y tenemos dificultad, bueno, todos los negocios en realidad, no solamente el nuestro, ha impactado en la economía y en los costos. Nosotros tenemos 38 plantas en el mundo y podemos de alguna manera amortiguar la situación para poder atender a nuestros clientes. Es un punto rescatable y con el que podemos también dar tranquilidad a nuestros clientes.

Hoy día estamos trabajando principalmente con el Hub Andino, nosotros importamos de una de nuestras fábricas en Francia, la de Singapur y la de Chile, pero en el contexto actual estamos trabajando con más fuerza y con más énfasis con nuestra planta de Chile.

¿La planta de Chile abastece a Perú y otros países de la región?

Abastece Colombia, Perú, Chile, Paraguay, Uruguay, Bolivia. Es una de las mejores plantas que tiene Sudamérica. Trabajando de esta manera con esta nueva estrategia en el Hub Andino, tenemos respaldo. Y efectivamente los factores geopolíticos recientes, como te comentaba, sí impactan directamente en insumos claves que son los aceites, principalmente de base Grupo 3, cuyos precios han registrado incrementos importantes a nivel global.

¿Esa coyuntura ha generado alza de costos en el mercado peruano o la competencia interna ha contenido precios?

De manera general, en el mundo, en la compañía, han habido alza de los costos. Y la competencia también. La competencia también ha aumentado precios, así es que estamos todos en esa misma coyuntura.

Por lo pronto, ¿el alza ha sido de un dígito o mayor?

Un poco mayor, sí.

¿Hay mucho ingreso de marcas asiáticas rivalizando con los grandes del sector?

Sí, efectivamente, hay muchos más actores que han ingresado al país, pero las personas, el cliente final y también las grandes empresas, saben qué marcas son las más reputadas, y no solamente por reputación, sino también por productos de calidad. Así es que, es cierto, hay productos que han entrado marcas, pero entonces, al Perú, principalmente marcas chinas, rusas, pero las marcas que son líderes mantienen su liderazgo, vamos a decir.

¿TotalEnergies está en un top 5 o top 10 en el mercado peruano?

Al nivel mundial, somos una de las compañías petroleras más importantes del mundo, estamos dentro del top 5, y al nivel de lubricantes, estábamos como cuarta más importante en el mundo, pero estamos por alcanzar el tercero, muy cerca, entonces, somos los líderes en el mundo en lubricantes.

En el Hub Andino, ¿hay opción de replicar ese posicionamiento global en Perú-Chile?

Sí, claro. Por ejemplo, en Chile, nuestra participación de mercado es mucho más importante que en Perú, tenemos más del 10% de market share en Chile, y el objetivo es que podamos llegar al 2030 en Perú, digamos, al 10%. Es nuestro objetivo. De 8 y 10%, es nuestra proyección. Hoy estamos entre 3% y 4%.

Mercado de lubricantes enfrenta alza de precios por mayores costos vinculados a efectos de la guerra en Medio Oriente.

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Expansión local y operación logística

¿El fortalecimiento de distribución y ampliación de cobertura ya culminó o sigue en marcha?

Seguimos trabajando en los pilares de desarrollo, que son, evidentemente, la cobertura comercial y nacional. Hoy día todavía estamos trabajando, evaluando nuevos distribuidores en partes del país que no están cubiertas. Así es que esto va a continuar todavía hasta el tercer trimestre de este año, cuando vamos a tener la cobertura que estamos buscando.

Por lo pronto están en Lima y costa norte, zonas más urbanas…

Sí, sí, estamos en toda las zonas de la costa, estamos trabajando, viendo posibilidades de negocios también en el centro del país, y en el sur del país, evidentemente, con la importancia que tiene el sector minero, y en el norte del país también. Estamos buscando y viendo, evaluando distribuidores en la parte de automotriz y en la parte de minería también, de industria.

Para apalancar esa mayor presencia, ¿tienen socios logísticos, almacenes?

Sí, tenemos nuestro almacén en Lurín y trabajamos también con empresas socios de transporte. Manejamos nuestra propia logística y distribución.

Con el crecimiento esperado, ¿la capacidad de almacenamiento puede responder o hay planes de expansión?

Sí. Efectivamente, estamos hoy día evaluando poder desplegar un poco, repartir este almacenamiento en otras partes, en otros puntos estratégicos del Perú. En el norte, en el sur, y en Lima estaríamos.

¿Como satélites del centro que tienen en Lima?

Sí, en Lima, y después uno en el norte y otro en el sur del país.

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La incursión en energías renovables en Perú

El proyecto eólico en el norte, ¿en qué fase está?

Hoy día este proyecto (del parque eólico, de 200 MW de potencia) en el norte del país, está en estudios aún. Está cerca de Chiclayo. Para nosotros representa, como te comentaba, una inversión muy importante (de US$ 250 millones aproximadamente) y bueno, esperemos que podamos seguir avanzando en este objetivo para poder beneficiar a miles de personas en el país.

¿En Sudamérica ya tienen operación renovable o sería la primera?

Sí, en América tenemos proyectos, estamos presentes en Chile y en Colombia.

¿Esta fase de estudios conduce a solicitar una concesión definitiva?

Sí, nos necesitaríamos acordar, hacer un acuerdo, entiendo, un acuerdo para una concesión.

TotalEnergies avanza con estudios de proyecto de energía eólica en el norte del Perú. (Foto: Stock).

¿Cuál sería el próximo hito del proyecto?

Sería validar la parte técnica que se está evaluando, y después los permisos con las autoridades locales.

¿Este proyecto es un primer piloto para explorar más renovables en Perú?

Tenemos un objetivo al 2050, la compañía, de poder alcanzar la neutralidad de carbono hasta este periodo, y tenemos todo un proyecto y un plan estratégico, no solo en Perú, sino en otras partes del mundo también, en reducir las emisiones de nuestras instalaciones y productos, acompañar a nuestros clientes en su transición energética, y bueno, invertir en estas actividades.

Para eso hay fases, etapas, es progresivo. Entonces, es una estrategia global, y la parte de renovables está, evidentemente, en el mundo, con diferentes proyectos, y uno de los que tenemos en América es el de Perú, en el norte del país.

A nivel de exploración, ¿seguirán viendo oportunidades en eólica o solar en Perú?

Paso a paso, por el momento estamos avanzando con proyecto en el norte, y después se van a definir, seguramente, nuevas acciones o nuevos planes.

En el segmento de energía también hemos escuchado de la participación en exploración de hidrocarburos en el mar del norte peruano...

Efectivamente, nuestra compañía tiene también planes de inversión en el norte del país, son proyectos que están todavía en desarrollo, pero aparecen en los medios. Así es que es un proyecto muy ambicioso, pero creo que no podemos dar por el momento mucha más información.

Entonces, eso muestra el interés que tiene la compañía en el desarrollo y el crecimiento, que confía en esta expansión económica en el país, y por eso están habiendo diferentes inversiones, diferentes estudios, intereses. Esperamos que todo vaya avanzando como quisiéramos y que se concrete para el beneficio de la economía del país.

En tanto, ¿cómo va el otro negocio de inversión en reforestación?

Hace parte de esta estrategia global que tenemos al 2050 de sostenibilidad, así que desarrollamos esta organización dedicada que se llama Soluciones Basadas en la Naturaleza. Así es que nosotros, como te decía al inicio, financiamos la preservación de diferentes parques en la parte de la cuenca amazónica, y eso lo trabajamos con socios que trabajan en estos proyectos, socios locales.