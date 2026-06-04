Aunque el core de la empresa es la distribución, Pluz Perú también busca ampliar su presencia en transmisión más allá de su plan actual. (Foto: Difusión)
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Edgar Velito
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En medio de un escenario de demanda eléctrica al alza, Pluz Perú (distribuidora eléctrica, antes Enel Distribución) apuesta por la eficiencia operativa y un plan de inversiones para consolidarse como referente regional en distribución de energía. La compañía busca ganar eficiencia mientras moderniza su infraestructura e incorpora tecnología, con el respaldo de su accionista de referencia, la china Southern Power Grid (CSG).

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