“Aspiramos a ser la mejor distribuidora de América y en ese sentido el tema tecnológico es fundamental”, afirmó a Gestión Walter Sciutto, gerente general de Pluz Perú.

El ejecutivo detalló que en mayo la empresa puso en marcha nuevos sistemas técnicos, comerciales y financieros que servirán de plataforma para la digitalización de la compañía.

Por otro lado, destacó que el arranque del año ha sido favorable. “El crecimiento en este primer trimestre ha sido bueno con respecto al año anterior, estamos en mejores resultados”, señaló, y precisó que la demanda creció por encima del 4.5%, una cifra superior a la prevista para el periodo.

Walter Sciutto, gerente general de Pluz Perú.

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Pluz Perú alista US$ 1,000 millones y cinco nuevas subestaciones en Lima Norte

El plan de inversiones de Pluz Perú para expandir sus redes de distribución contempla un desembolso cercano a los US$ 1,000 millones en aproximadamente cinco años. Una parte clave corresponde al negocio de transmisión, donde la compañía tiene aprobados US$ 102 millones para ese mismo horizonte.

La estrategia incluye un programa de subtransmisión con cinco nuevas subestaciones. “El plan de este año tiene aproximadamente S/ 1,050 millones de inversión, lo cual es una cifra realmente desafiante para mejorar el servicio”, indicó el ejecutivo, quien remarcó el compromiso de la empresa con los clientes en Lima Norte.

Sciutto también adelantó que la compañía evalúa ampliar su frontera de servicio. “Hemos identificado algunas zonas en el Norte Chico, donde estamos pidiendo y presentando al Ministerio de Energía y Minas (Minem) la extensión de nuestra concesión para ampliar la frontera y poder llegar con energía a estas comunidades“, explicó.

Pluz Perú busca crecer en transmisión y ¿dar el salto a la generación renovable?

El gerente general puso el foco en uno de los principales retos del sector: la tramitología. Según Sciutto, los plazos para construir una línea de alta tensión o ampliar una concesión son excesivamente largos, con múltiples entidades estatales involucradas.

“Es necesario ganar velocidad, agilidad para poder llegar a atender con infraestructura el crecimiento de la demanda que se va presentando, sino vamos a llegar tarde a destiempo y eso tiene mayores costos e ineficiencias”, advirtió.

Aunque el core de la empresa es la distribución, Pluz Perú también busca ampliar su presencia en transmisión más allá de su plan actual. Sciutto señaló que la compañía estudia participar en nuevas iniciativas, posiblemente en algún proyecto promovido por ProInversión, e incluso no descarta ingresar a la generación eléctrica con fuentes renovables. “Lo estamos analizando, no lo descartamos, estamos en pleno proceso de revisión de este tipo de iniciativas”, afirmó.

A ello se suma el trabajo de Pluz Soluciones, empresa hermana que desarrolla seis líneas de negocio: el impulso a la movilidad eléctrica —que el ejecutivo considera un nicho incipiente con gran potencial—, las soluciones de eficiencia energética para la industria (con energías renovables y peak shaving o recorte de picos), el desarrollo de infraestructura para el sector industrial, los servicios estratégicos de Pluz Energía, el alumbrado público eficiente con tecnología LED y la comercialización de materiales estratégicos.

Pluz Perú reperfila su deuda y no descarta nuevo financiamiento para crecer

Para sostener su expansión, Pluz Perú ha recurrido al mercado financiero con resultados favorables. La compañía emitió papeles comerciales y bonos, y mantiene una clasificación crediticia AAA que le ha permitido acceder a buenas tasas.

“Hemos logrado reperfilar la deuda de corto plazo que tenía la compañía en junio del 2024 a un esquema de mediano a largo plazo y estamos en un nivel de balance de financiamiento bastante adecuado”, señaló Sciutto, quien no descartó tomar nueva deuda en función de las necesidades de los próximos proyectos.

Los ejes de crecimiento de Pluz Perú para lo que resta del año serán el aumento de la demanda —que avanza mejor de lo previsto—, la expansión de la zona de concesión, una mayor participación en el Mercado Libre, donde los clientes pueden contratar energía libremente, y la eficiencia operativa, segmento en el que el ejecutivo considera que aún hay terreno por mejorar.

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