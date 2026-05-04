Orygen cuenta con una de las matrices energéticas más diversificadas del mercado, con presencia en generación hidroeléctrica, eólica, solar y térmica a gas. (Foto: Orygen)
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Edgar Velito
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Una de los mayores generadores de energía renovable del país, Orygen (antes Enel Generación), avanza en la ejecución de su cartera de proyectos renovables y en la incorporación de nuevas iniciativas en distintas regiones del país. La empresa, que ahora es propiedad del Grupo Romero tras la adquisición de las acciones de Niagara Generation, también desarrolla sistemas propios y evalúa el uso de herramientas digitales en sus procesos, en paralelo al análisis de nuevas oportunidades en generación eléctrica y autogeneración para clientes industriales.

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