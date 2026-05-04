Marco Fragale, CEO de Orygen, señaló que la compañía avanza en la construcción de su proyecto Wayra Solar, en Ica, el cual registra más del 70% de avance y prevé iniciar operaciones comerciales antes de finalizar el año. La inversión del proyecto es de alrededor de US$ 72 millones.

Dicha central fotovoltaica aportará 94 megavatios (MW) de potencia instalada al sistema. Al integrarse con Wayra I y Wayra Extensión, el complejo en conjunto superará los 400 MW de capacidad instalada.

“Es el primer proyecto híbrido a gran escala en el Perú. En el mismo emplazamiento donde operan las plantas eólicas (Wayra I y Wayra Extensión), estamos construyendo una planta solar, lo que permite aprovechar el recurso energético disponible en la zona. Al tratarse de un esquema híbrido, se utiliza parte de la infraestructura desarrollada para la central eólica en el componente solar”, comentó a Gestión.

Otro hito de la empresa es su transición tecnológica. Tras su salida del Grupo Enel Generación, implementó sistemas propios con mayor independencia y autonomía en su operación.

“Tuvimos un proyecto integral, compuesto por 40 subproyectos, orientado a renovar todos los sistemas de la empresa. Hoy contamos con un ecosistema desarrollado internamente. El proceso fue liderado por el área de TI, pero involucró a todas las áreas, que asignaron equipos para implementar los cambios”, señaló.

Y es que la empresa también ha iniciado su camino hacia una mayor digitalización. Por ejemplo, busca automatizar tareas manuales en trabajos de mantenimiento mediante el uso de Inteligencia Artificial (IA). “Contamos con trece plantas y, con la incorporación de Wayra Solar, sumaremos una más. Todas están equipadas con numerosos sensores que registran parámetros operativos. El análisis de estas señales nos permitirá anticipar cuándo una planta requiere mantenimiento”, explicó.

“La experiencia del Grupo Romero en otros sectores nos ayudará significativamente a entender cómo aplicar la digitalización en el sector eléctrico”, añadió.

En el plano financiero, la empresa aún no ha detallado los resultados del primer trimestre de 2026, debido a su condición de compañía listada en bolsa. Sin embargo, Fragale indicó que la información será presentada en los próximos días a través de un Hecho de Importancia emitido por la SMV.

Marco Fragale, CEO de Orygen.

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Orygen acelera proyectos renovables y alista obras desde 2027

Entre los planes de crecimiento de Orygen figura el avance de su cartera de proyectos próximos a la etapa de “Ready to Build” (listos para construir), lo que permitirá iniciar su construcción en 2027. “Estamos acelerando estos proyectos para alcanzar ese estado y ya contamos con dos iniciativas cercanas a ese punto. Se ubican en distintas zonas del país, principalmente en el norte y el sur”, indicó el ejecutivo.

Asimismo, precisó que detrás existen otros tres proyectos en fase de maduración, con el objetivo de alcanzar la etapa de “Ready to Build” el próximo año. “Seguimos desarrollando nuestro pipeline para contar con proyectos en condiciones de pasar a decisión de inversión. Se trata de iniciativas eólicas, solares e híbridas”, explicó.

Sobre la proyección del portafolio, recordó que el año pasado la empresa estimó un valor de US$ 3,000 millones para su cartera de proyectos. Sin embargo, precisó que esa cifra se mantiene sujeta a variaciones ya que el portafolio se ajusta con la salida de iniciativas que se descartan y la incorporación de nuevos proyectos.

“Espero tener novedades sobre nuevos proyectos en el corto plazo, para así ampliar nuestra generación de renovables en el país”, adelantó.

Planta Solar Rubi de Orygen Foto Victor Idrogo / Iconica para Catalan Studio

Orygen: ingreso del Grupo Romero redefine estrategia renovable a largo plazo

En cuanto a la participación del Grupo Romero como accionista mayoritario de Orygen, a través de Niagara Energy —cuya operación o transacción cerró el 12 de marzo— Fragale indicó que el ingreso del grupo peruano pueda orientar la estrategia hacia un enfoque de largo plazo; en contraste con el perfil que tenía la compañía cuando era controlada por el fondo de private equity Actis.

El ejecutivo recordó que el Grupo Actis se enfocó mucho en la optimización de la estructura del capital, eficiencia operacional y también de crecimiento. Por ejemplo, entre mayo de 2024 y marzo de 2026 se puso en marcha Wayra Extensión, que entró en operación comercial en junio de 2024, e iniciaron la construcción de Wayra Solar en 2025.

“Ahora la empresa ha sido adquirida por el Grupo Romero a través de su brazo de infraestructura, InfraCorp. Al tratarse de un actor con ese enfoque, la visión es de largo plazo. Esta operación refleja una señal de confianza en el sector eléctrico peruano, considerando que un grupo de esta escala adquiere una de las principales compañías del mercado, lo que evidencia expectativas de crecimiento”, señaló.

Esa visión de largo plazo, según el ejecutivo, permitiría ampliar el desarrollo de nuevos proyectos, un aspecto relevante para Orygen, considerando la magnitud de su cartera de iniciativas renovables.

“Seguimos desarrollando estos proyectos e incorporando nuevas iniciativas para contar con un pipeline renovable (eólico, solar e híbrido) alineado con el crecimiento de la demanda eléctrica en el país. Con el enfoque del Grupo Romero en el crecimiento orgánico, tendremos más oportunidades de desarrollar proyectos en línea con esa expansión”, señaló.

Si bien Orygen ha venido enfocándose en proyectos de escala utilities —es decir, de gran tamaño y orientados a abastecer la red eléctrica—, no descarta atender el segmento de autogeneración, que viene creciendo con la instalación de paneles solares en techos industriales en Lima y de plantas solares en unidades mineras del sur del país.

“Estamos abiertos a proyectos de autogeneración renovable. Ya lo hemos hecho con Siderperú, donde instalamos una planta fotovoltaica, y podemos ofrecer soluciones similares según las necesidades de cada cliente”, comentó.

El ejecutivo reveló que algunas empresas, especialmente del sector minero, vienen evaluando proyectos fotovoltaicos y eólicos en sus instalaciones. Sin embargo, subrayó que estas iniciativas requieren largos periodos de análisis y recopilación de datos —que pueden tomar años— para determinar su competitividad frente a proyectos similares ubicados en zonas con mayor disponibilidad de recursos renovables.

DATOS CLAVES.

Market share. En 2025, Orygen produjo un total de 10 teravatios-hora (TWh) de energía, lo que representa una participación de mercado del 16.3%. En el segmento de renovables no convencionales, la empresa generó 1,827.33 gigavatios-hora (GWh), es decir, el 30% de toda la energía solar y eólica producida en el país.

En 2025, Orygen produjo un total de 10 teravatios-hora (TWh) de energía, lo que representa una participación de mercado del 16.3%. En el segmento de renovables no convencionales, la empresa generó 1,827.33 gigavatios-hora (GWh), es decir, el 30% de toda la energía solar y eólica producida en el país. Matriz energética. Orygen cuenta con una de las matrices energéticas más diversificadas del mercado, con presencia en generación hidroeléctrica, eólica, solar y térmica a gas. Además, incorporó un sistema de baterías en su planta de Ventanilla. Esta diversificación ha contribuido a su posición en el sector eléctrico durante 2025.