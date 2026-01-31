La country manager de la compañía, María Mendiola, señaló que la CSF Illa, situada en la zona de La Joya en Arequipa, se encuentra a un 62% de avance, con un desembolso actual que implica un poco más de US$ 260 millones de los US$ 441 millones que demandará en total. La construcción de este parque se inició en el segundo semestre del 2024 y se proyecta estar concluido a finales de este año.

“Todo lo que es línea de transmisión, subestación elevadora, subestación de conexión, ya está construido. Entonces, se va a empezar las etapas de pruebas y de energización; mientras que los paneles, que son más de 700,000 en unas 600 hectáreas, ya se empezaron a implementar”, explicó la representante.

El objetivo de la empresa es la operatividad del proyecto en dos etapas, siendo que se estima que en junio próximo cerca de 120 MW se conecten al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN) y, finalmente, antes de cierre de año se concluya con el 100% de la capacidad instalada, que alude a 396 MW.

Una vez en funcionamiento, CSF Illa será operado por Grupo Enhol, el cual previamente celebró con Kallpa un contrato de largo plazo para la venta de energía.

María Mendiola, country manager de Grupo Enhol. (Foto: Mario Zapata)

Los proyectos en cartera

Mendiola destacó que la trayectoria del Grupo Enhol en lo que concierne a energías renovables data de hace 27 años, siendo que solo en Tudela (España) cuentan con más de 600 MW en operación. Mientras, en lo que corresponde a Latinoamérica —donde también tienen presencia en Guatemala, México y próximamente en El Salvador— el Perú es un destino clave de inversiones.

“Lo consideramos muy importante, porque tiene un potencial eólico enorme. A ello, sumamos que conocemos perfectamente el país, proyectando que habrá un crecimiento importante de energía, una vez que las mineras se activen. Entonces, se viene un importante interés por las energías renovables, viendo incluso que hay mineras que están cerrando acuerdos, pues les interesa este tipo de energía”, remarcó la ejecutiva.

En esa línea, la country manager adelantó que la compañía viene trabajando en cuatro proyectos a ejecutarse en los próximos tres años en el Perú. Así, el próximo desarrollo de la española es Céfiro, un proyecto eólico de 320 MW en Ica.

“Este año se obtienen los permisos y su construcción empezarían a finales del 2026 o inicios del próximo año. La inversión alcanzaría los US$ 300 millones”, señaló.

A estos se agregarán, entre el 2028 y el 2029, el proyecto eólico solar Windica de 175.2 MW (Ica); un proyecto en Huarmey de 180 MW y el eólico La Niña (Piura), con capacidad aún por establecer.

“Windica está con la permisología en avance; sin embargo, los proyectos de energías renovables son muy rápidos, una vez que se cuenta con los permisos, se pueden construir en 18 meses. En general, nos preocupamos mucho en que un proyecto tenga la viabilidad técnica antes de iniciar la inversión o la ejecución”, expresó.

Finalmente, la ejecutiva incidió en la necesidad de reducir los tiempos en la resolución de los los estudios de impacto ambiental, los cuales, según dijo, suelen tardarse aproximadamente año y medio a dos años. “Yo creo que las instituciones se están dando cuenta que no pueden demorarse tanto en esto, porque el sistema debe agilizarse, proyectándose para lo que viene”, culminó.

Central Solar Fotovoltaico Illa (Arequipa) tiene un 62% de avance. (Grupo Enhol)

El dato

Grupo Enhol ha implementado en su oficina en Perú un centro de control que permite monitorear las operaciones de sus activos a nivel global los siete días de la semana, en un horario de 24 horas. “Desde aquí se ve Guatemala, México y todos los países de la región”, refirió Mendiola.

