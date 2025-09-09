Celaris Energy, fondo de inversión con participación de Celsia (Grupo Argos), proyecta desarrollar siete iniciativas de energía renovable, entre plantas eólicas y solares en Perú. (Foto: Minem)
Celaris Energy, fondo de inversión con participación de Celsia (Grupo Argos), proyecta desarrollar siete iniciativas de energía renovable, entre plantas eólicas y solares en Perú. (Foto: Minem)
Únete a nuestro canal
Newsletter empresas
Karen Guardia Quispe
mailKaren Guardia Quispe

Según el Ministerio de Energía y Minas (Minem), la cartera de proyectos renovables supera los US$ 30,000 millones en inversiones. Esta incluye 59 plantas solares, 46 proyectos eólicos y 56 hidroeléctricos distribuidos en más de 17 regiones. En este contexto, y ante el creciente interés del capital privado en el sector, un fondo de inversión con participación de Celsia (Grupo Argos) alista el desarrollo de siete centrales renovables en los próximos tres años. ¿De quién se trata?

TE PUEDE INTERESAR

Energía solar en Loreto y Arequipa: proyectos con diferentes rumbos tras decisión del Minem
47 frases que te inspirarán a empezar el día con energía
¿Cuánto consume realmente Google Gemini?: Un vistazo al consumo de energía y emisiones de su IA

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.