En entrevista con Gestión, María del Pilar Matto, country manager de Celaris Energy, detalló los planes de este fondo de inversión en el sector eléctrico, entre los que destacan la puesta en marcha de aproximadamente cuatro proyectos solares y tres eólicos, con una inversión total de US$ 1,200 millones.

¿Qué es Celaris Energy y cuál es su vínculo con Celsia?

Mencionamos a Celsia - la empresa de energía del Grupo Argos-, porque es un actor dentro del fondo y nos brinda respaldo. Sin embargo, nosotros somos un fondo de inversión con capitales tanto internacionales como locales. Dentro de ese fondo, Celsia tiene una participación importante.

En el caso de energía, justamente la representa Celsia, y es a través de ella que participan en nuestro fondo. Su experiencia en países como Colombia, Panamá, Honduras, Costa Rica y ahora en Perú nos da un soporte muy sólido. En resumen: trabajamos de la mano con Celsia, pero Celaris Energy es un fondo de inversión que cuenta con su participación.

¿Ya iniciaron operaciones en Perú?

Contamos con una planta mini hidro, que forma parte de las energías renovables no convencionales, precisamente la visión que tenemos para Perú: consolidar la primera plataforma de generación renovable no convencional, con proyectos eólicos, solares y mini hidro de hasta 20 megavatios.

Actualmente ya está en operación Manta, en Áncash, con una capacidad de 20 megavatios. Esta central tiene un contrato con el Estado, obtenido en una subasta RER, que se extiende hasta el año 2040. Además, estamos avanzando con la construcción de nuestra planta eólica Caravelí, en Arequipa, que tendrá una capacidad de 218 megavatios, inyectará al sistema cerca de 300 gigavatios-hora anuales y c uya entrada en operación está prevista para el 2026, entre agosto y setiembre.

Se trata de la primera planta eólica de las siete, entre eólicas y solares, que tenemos previsto ejecutar, con el objetivo de alcanzar 1.2 gigavatios de potencia instalada.

Las otras seis iniciativas renovables, ¿en qué estado se encuentran?

Actualmente estamos en proceso de firma de contratos de confidencialidad. Nuestro equipo de desarrollo de negocios viene trabajando intensamente en todo el pipeline. Perú cuenta con un recurso muy importante tanto en energía eólica como solar, y ya hemos identificado las mejores zonas para implementar nuestros proyectos.

De cara a los próximos cuatro años, tenemos planificado invertir US$ 1,200 millones hasta el 2028 para llevar adelante estas plantas . Ya hemos definido los proyectos a los que apuntamos, con el objetivo de adquirirlos y avanzar en el proceso correspondiente, ya sea en la obtención de permisos o directamente en la etapa de construcción.

¿Cuántas serán solares y cuántas eólicas?

Nuestro objetivo es contar con una plataforma que se complemente. Estamos apuntando a aproximadamente cuatro proyectos solares y tres eólicos , sumando la planta con la que ya contamos (Caravelí). No necesariamente entrarán en un orden específico, sino de manera paralela, siempre bajo esta visión de complementar los horarios de producción entre la energía solar y la eólica.

¿Dónde estarán ubicados?

Estamos evaluando proyectos en distintas zonas del país. En el sur, principalmente en Arequipa, Tacna e Ilo, donde existe un gran recurso eólico; y en el norte, en regiones como Piura y Tumbes. Además, en la zona central, en lugares como Nazca e Ica, estamos analizando oportunidades dado el excelente recurso solar disponible allí.

¿Estas siete plantas estarían operativas entre 2028 y 2030?

A partir de 2026 entrará en operación la planta eólica Caravelí, y luego, de manera secuencial, en 2027 y 2028 se sumarán las demás. Nuestro objetivo es que para 2028 toda la plataforma esté en funcionamiento, alcanzando una capacidad total de 1.2 gigavatios de potencia instalada.

¿A quiénes estará dirigida la energía que evacuarán estas centrales?

Nuestro enfoque no está en el sector residencial, sino en la industria, que tiene un consumo atractivo y al que podemos abastecer de manera eficiente. Dicho esto, también apuntamos a todos los segmentos industriales —retail, small, medium y large— porque queremos acompañarlos en su proceso de descarbonización.

Por esa razón, toda la energía generada en nuestras plantas contará con certificación internacional I-REC, que garantiza la trazabilidad del origen renovable de la electricidad inyectada.

¿Y al sector minero también?

Sí, por supuesto. El sector minero es parte de nuestro foco. Actualmente participamos en más de 100 procesos de licitación de energía para clientes industriales y mineros de distintos segmentos .

María del Pilar Matto, country manager de Celaris Energy, adelantó que en Caravelí (Arequipa) ya se ha desembolsado US$ 120 millones a la fecha. (Foto: Hugo Pérez / GEC)

Compras en marcha y desarrollo de Caravelí

Usted indicó que los seis proyectos se desarrollarán bajo el mecanismo de adquisiciones. ¿Ya están en tratativas o en firma de acuerdos de venta?

Sí, ya estamos en proceso de firma de acuerdos de confidencialidad (NDAs) y realizando los due diligence, además de los análisis de las zonas.

Esa es la línea que estamos siguiendo: crecer a través de adquisiciones, tal como ocurrió con Caravelí, que adquirimos al grupo español Ibereólica.

Los US$ 1,200 millones para estos desarrollos provienen del fondo, ¿es correcto?

Exactamente. Toda la inversión proviene del fondo, con la participación, como mencioné, de Celsia.

En el caso de Caravelí, la inversión de US$ 240 millones, ¿está incluida dentro de los US$ 1,200 millones?

Sí, está incluida dentro de los US$ 1,200 millones. Caravelí tendrá una potencia instalada de 218 MW, distribuidos en 37 aerogeneradores de última generación, cada uno con una capacidad de 5.9 MW. Esta infraestructura permitirá generar más de 600 GWh de energía al año, contribuyendo a nuestro propósito de producir energía limpia y acompañar el progreso del sector industrial.

El proyecto también contempla una línea de transmisión de 220 kilovoltios (kV) y 47.2 kilómetros de extensión, que conectará la nueva subestación Caravelí con la subestación Poroma, atravesando las regiones de Arequipa e Ica. La inversión total estimada es de US$ 240 millones, de los cuales ya se ha ejecutado la mitad en promedio.

¿En qué etapa se encuentra?

La semana pasada estuvimos en Caravelí recibiendo los primeros equipos para el montaje desde el Puerto de Paracas. Ya están llegando las palas, las torres y todos los equipos principales. Estamos en plena construcción.

Además de estos proyectos en Perú, ¿qué otros planes están evaluando como fondo de inversión?

Por parte de Celsia, sí. Se están analizando oportunidades en otros países de Latinoamérica donde sea posible ingresar con inversiones. Sin embargo, hoy esta plataforma en Perú representa un reto importante, con una potencia considerable. Por eso, nuestro foco inmediato es avanzar con este proceso, consolidar una parte de la implementación y, en paralelo, trabajar en la comercialización de la energía. Aun así, sí se está evaluando la posibilidad de entrar en otros mercados de la región.

¿Eso sería bajo la marca Celaris Energy? ¿Es decir, este mismo fondo?

No necesariamente. Celaris Energy es la marca comercial en Perú del fondo. Celaris Energy representa específicamente la operación en el país.