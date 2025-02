En su incursión en el negocio de gestión activos y levantamiento de capital, la empresa colombiana de energía Celsia (Grupo Argos) desarrolla nuevas actividades que buscan también materializarlas en el mercado peruano. Así, anunció la creación de un fondo de inversión para levantar capital por US$300 millones en Perú.

Ricardo Sierra, presidente de Celsia, explicó que la compañía pondrá un capital de US$60 millones, pero finalmente esperan gestionar US$300 millones. De esa manera, buscan recibir ingresos por la administración del fondo.

“Nos va a dar lugar al despliegue de unas inversiones, esas inversiones no se van a ver consolidadas en nuestro números porque somos el gestor de un Fondo de Capitales, lo vamos a ir viendo de varias maneras: en los ingresos; segundo, vamos a ver todos los años un mark to mark del fondo y esa es la primera vez que alguno de nuestros vehículos de gestoría va a tener un ejercicio de mark to market”, acotó.

En tal sentido, Esteban Piedrahita, CFO de Celsia, remarcó que recibirán ingresos por gestionar y administrar esas inversiones, así como un “premio” por “hacer bien la tarea”, el cual se denomina los “carry” en este negocio. Así, por los US$300 millones que gestionarán, estiman que al año estarían percibiendo ingresos de US$4 millones adicionales de flujo nuevo, reportó La República, de Colombia.

Asimismo, explicó que dicho carry tiene una potencialidad de superar los US$120 millones en un periodo de siete u ocho años. “Eso es cuando tengamos un solo fondo y la idea es seguir creciendo e invitar inversionistas. Por eso montamos nuestra compañía en España para poder canalizar las inversiones desde allá y eso nos permitirá que esos US$4 millones se sigan ampliando y podamos seguir un gestor de activos de energía dentro del Grupo Argos muy poderoso”, mencionó durante la presentación de resultados financieros de la compañía.

¿Cuándo ingresó Celsia a Perú?

En agosto de 2023, Celsia hizo su ingreso al mercado peruano tras adquirir al Grupo Ibereólica Renovables el proyecto eólico Caravelí de 218 megavatios (MW) en Arequipa, en la cual se comenzó a encargar de la construcción y puesta en marcha de esta iniciativa.

“Llegar al Perú con este proyecto es una oportunidad muy interesante para Celsia. Hemos encontrado que es un país con condiciones favorables para la inversión, estabilidad macroeconómica, recursos naturales atractivos para el desarrollo de proyectos de energía renovables, remuneración en dólares y posibilidades adicionales de crecimiento para desplegar a futuro nuestro portafolio de negocios”, indicó Ricardo Sierra, líder de Celsia.

