Inflación y política marcan el inicio de la era Warsh en la Reserva Federal | Foto: Al Drago/Bloomberg
Inflación y política marcan el inicio de la era Warsh en la Reserva Federal | Foto: Al Drago/Bloomberg
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Redacción Gestión
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La próxima reunión de la Reserva Federal (FED) marcará el debut de Kevin Warsh como presidente del banco central estadounidense, en un contexto especialmente complejo: la inflación volvió a acelerarse, los precios de la energía subieron tras el conflicto en Medio Oriente y el presidente estadounidense Donald Trump sigue presionando por tasas de interés más bajas.

Por ello, el mercado espera que la FED mantenga sin cambios su tasa de referencia en la reunión del 16 y 17 de junio, prolongando por cuarta vez consecutiva la pausa monetaria.

No obstante, algunos miembros más conservadores del comité —conocidos como “halcones”— han comenzado a advertir sobre la necesidad de una política más estricta para contener las presiones inflacionarias.

Trump quiere tasas más bajas, pero la inflación complica a la Fed. (Photo by Aaron Schwartz / AFP)
Trump quiere tasas más bajas, pero la inflación complica a la Fed. (Photo by Aaron Schwartz / AFP)

El dilema de Warsh

La situación resulta particularmente incómoda para Warsh. Antes de asumir el cargo, defendía una política monetaria más flexible argumentando que una mayor productividad ayudaría a contener la inflación.

Hoy enfrenta una economía donde los precios vuelven a acelerarse, lo que dificulta justificar una reducción de tasas.

Además, los inversionistas observan con atención si Warsh mantendrá la independencia tradicional de la FED frente a la influencia política de Trump, quien durante años criticó a su antecesor, Jerome Powell, por no recortar los tipos de interés con mayor rapidez.

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¿Qué está en juego?

La FED también actualizará sus proyecciones sobre crecimiento económico, inflación, desempleo y tasas de interés. Estas previsiones serán clave para determinar si el banco central considera que el actual repunte inflacionario es temporal o más persistente.

Para Trump, una eventual subida de tasas antes de las elecciones legislativas de noviembre sería un escenario incómodo, ya que encarecería el crédito y podría afectar la actividad económica. Sin embargo, para la FED, el principal desafío sigue siendo controlar la inflación sin provocar una desaceleración más severa.

En ese contexto, la primera reunión de Warsh será observada como una señal sobre el rumbo que tomará la política monetaria estadounidense y sobre cuánto margen tendrá el nuevo presidente de la FED para actuar con independencia frente a la Casa Blanca.

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Elaborado con información de AFP

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