El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este sábado que el acuerdo con Irán para poner fin a la guerra será firmado este domingo, en un anuncio que podría marcar un punto de inflexión en las negociaciones impulsadas durante las últimas semanas.

“El acuerdo se firmará mañana, e inmediatamente después de su firma, el estrecho de Ormuz estará ABIERTO PARA TODOS”, escribió el mandatario en su red social Truth Social.

El anuncio se produjo después de que Pakistán, país que actúa como mediador entre ambas partes, señalara que el pacto podría suscribirse de forma telemática en las próximas 24 horas.

¿Qué contempla el acuerdo?

Según Trump, el entendimiento garantizará que Irán renuncie a cualquier aspiración de desarrollar armamento nuclear.

“Ya no quieren un arma nuclear, ni la tendrán, ni mediante compra, desarrollo ni ninguna otra forma de adquisición”, sostuvo el mandatario estadounidense.

Asimismo, aseguró que el acuerdo no contempla ningún intercambio de dinero con Irán y permitirá a Estados Unidos acceder al uranio enriquecido iraní para su destrucción.

Irán advirtió que cualquier barco que intente atravesar el estrecho de Ormuz será considerado un objetivo militar. Foto: EFE.

La Administración estadounidense sostiene además que el pacto permitirá la reapertura total del estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes para el comercio energético mundial, y sentará las bases para desmantelar el programa nuclear iraní.

Por su parte, Teherán afirma que el acuerdo en negociación permitiría liberar fondos iraníes congelados y poner fin a las hostilidades en distintos frentes, incluida la ofensiva israelí en el Líbano.

Persisten diferencias sobre la fecha de la firma

Se estima que unos 1.600 buques permanecen varados en el estrecho de Ormuz.

Pese al optimismo expresado por Washington y Pakistán, el Ministerio de Exteriores iraní descartó que la firma del acuerdo tenga lugar este domingo.

No obstante, las autoridades iraníes dejaron abierta la posibilidad de que el entendimiento pueda concretarse en los próximos días.

Trump expresó además su deseo de mantener una relación de cooperación con Irán y con otros países de Oriente Medio una vez alcanzado el acuerdo. Sin embargo, advirtió que, si el proceso fracasa, Estados Unidos podría recurrir a una “alternativa definitiva”, en aparente referencia a una nueva ofensiva contra la República Islámica.