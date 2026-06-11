El Ejército de Irán anunció durante la madrugada de este jueves el cierre total del estrecho de Ormuz para todo tipo de embarcaciones y advirtió que abrirá fuego contra aquellas que intenten atravesar esta vía marítima, considerada una de las rutas más importantes para el comercio mundial de petróleo.

La medida fue comunicada luego de una nueva ronda de ataques lanzados por Estados Unidos contra distintos objetivos iraníes, en respuesta al ataque de Teherán contra un helicóptero estadounidense ocurrido el pasado lunes.

“El estrecho de Ormuz ha sido cerrado por completo a todo tipo de embarcaciones, incluyendo barcos comerciales”, señaló el Cuartel General Central Jatam al Anbiya en un comunicado difundido por la agencia iraní Tasnim.

Asimismo, el mando militar iraní sostuvo que cualquier embarcación que busque cruzar la zona será considerada “un objetivo”. En esa línea, la Guardia Revolucionaria afirmó haber efectuado disparos contra dos barcos que intentaron transitar por el estrecho, según reportó la misma agencia.

El Cuartel General también rechazó como falsa una supuesta operación “secreta” anunciada el miércoles por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, destinada a garantizar el paso seguro de petroleros a través de Ormuz.

“Hoy me complace anunciar que esta iniciativa ha permitido que más de 100 millones de barriles de petróleo atraviesen el estrecho y lleguen al mercado abierto”, afirmó Trump.

Irán advirtió que cualquier barco que intente atravesar el estrecho de Ormuz será considerado un objetivo militar. Foto: EFE.

Trump anticipó nuevos ataques

Horas antes, el mandatario estadounidense había advertido que actuaría con “dureza” contra Irán durante la noche, una postura que posteriormente fue respaldada por el secretario de Guerra, Pete Hegseth. Las declaraciones contrastaron con los mensajes emitidos por la Casa Blanca el fin de semana, cuando aseguró que se encontraba cerca de alcanzar un acuerdo con Teherán para poner fin al conflicto.

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La noche del martes al miércoles estuvo marcada por nuevos enfrentamientos, con bombardeos estadounidenses sobre territorio iraní y posteriores ataques de represalia de Teherán contra bases militares de Estados Unidos ubicadas en países de la región.

Con información de EFE.