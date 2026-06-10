Estados Unidos bombardea Irán tras acusarlo de derribar helicóptero. (Fadhel MADHAN / AFP)
Estados Unidos bombardea Irán tras acusarlo de derribar helicóptero. (Fadhel MADHAN / AFP)
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Redacción Gestión
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después de que el ejército de ese país derribara un helicóptero de ataque Apache en el estrecho de Ormuz.

, en referencia al presidente Donald Trump.

“La misión es una respuesta proporcional a la injustificada agresión iraní”, añadió el Comando Central.

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Además, estas se escucharon explosiones en varios puntos de la provincia de Hormozgán, incluida la isla de Qeshm. Algunos informes reportaron la presencia de aviones de combate estadounidense.

Trump había acusado poco antes a los iraníes de haber derribado la víspera un helicóptero estadounidense tipo Apache “mientras sobrevolaba el estrecho de Ormuz”, cuyos dos ocupantes lograron eyectarse.

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Aunque dijo que los dos pilotos resultaron ilesos, enfatizó que “Estados Unidos debe responder a este ataque”.

“La respuesta debería ser muy contundente, muy poderosa”, dijo Trump, según declaraciones recogidas por el canal de televisión estadounidense ABC.

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Antes de los bombardeos estadounidenses,

“Las fuerzas extranjeras cerca de nuestro territorio están expuestas constantemente a riesgos, debido a sus propios errores humanos, a simples accidentes o a la posibilidad de quedar atrapadas en fuego cruzado”, dijo Araqchi en X.

Elaborado con información de AFP.

Una imagen del estrecho de Ormuz, el 1 de junio de 2026. (IRNA / EFE)
Una imagen del estrecho de Ormuz, el 1 de junio de 2026. (IRNA / EFE)

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