La presidenta de la República, Keiko Fujimori, instó a los bodegueros a confiar en que su Gobierno devolverá el orden y la tranquilidad a los peruanos, a través de diversas estrategias y planes con las instituciones involucradas.

“No podemos dar resultados en 15 días, por favor, les pido paciencia, pero, sobre todo, que confíen en este Gobierno porque este Gobierno les va a devolver el orden y la tranquilidad”, expresó la mandataria durante su presentación en la ceremonia por el Día del Bodeguero.

“Sabemos, sobre todo, que tenemos que recuperar el orden y tenemos que volver a vivir en paz y sin miedo (...). Algunos críticos dicen que es la misma estrategia. Yo les digo: no. Hoy lo que ustedes van a ver es un Gobierno absolutamente firme, que lo primero que está haciendo es motivando y levantando la moral a las instituciones que están en primera fila: a nuestra Policía Nacional y a nuestras Fuerzas Armadas. Lo segundo que se está viendo es un trabajo de coordinación, porque las instituciones no se hablaban; había un diálogo de sordos. Lo único que había eran críticas públicas entre ellas. Y lo tercero que hay es una estrategia que prioriza la inteligencia”, subrayó Fujimori.

Minutos antes, durante su intervención, Andrés Choy, presidente de la Asociación de Bodegueros del Perú, advirtió que el 99 % de los comerciantes han sido víctimas de extorsión.

Anteriormente, Choy señaló que la delincuencia llevó a un incremento de los costos de operatividad, al punto de que algunas pequeñas empresas destinan hasta S/ 7,000 mensuales a vigilancia privada e implementos de seguridad para protegerse de la criminalidad.

Durante su discurso, Fujimori señaló que los bodegueros representan una de las expresiones más importantes del espíritu emprendedor de nuestro país.

“Ustedes van a tener todo el respaldo de nuestro Gobierno. Tenemos que ser consecuentes con lo que hemos venido diciendo. Nuestro Gobierno cree en ustedes”, enfatizó.

“Combate directo, frontal y total”

El ministro del Interior, César Astudillo, señaló que diversas bodegas han tenido que cerrar debido al temor generado por la inseguridad y la extorsión, situación que afecta directamente a las familias que dependen de estos pequeños negocios.

“¿Alguien puede imaginarse tener miedo de trabajar, de sacar adelante a una familia?”, cuestionó el titular del Interior, al remarcar que cada bodega representa un patrimonio familiar.

En ese sentido, afirmó que, por disposición de la presidenta de la República, el Ministerio del Interior ha establecido un “combate directo, frontal y total” contra la extorsión y el sicariato, con especial atención en las zonas donde se concentran los bodegueros.

Astudillo sostuvo que esta misión será asumida con “fe, compromiso y total responsabilidad” y destacó la presencia de los altos mandos de la Policía Nacional para reforzar las acciones contra la delincuencia.

“Confíen en sus autoridades”, expresó el ministro, quien señaló que el objetivo es que las bodegas vuelvan a convertirse en espacios familiares de trabajo y en lugares vinculados con la identidad y el desarrollo de las familias peruanas.

Andrés Choy, presidente de la Asociación de Bodegueros del Perú, recordó a Fujimori que el 99% de comerciantes han sido víctimas de extorsión. Foto: GEC

Implementación de canales digitales

El ministro de la Producción, Juan Carlos Requejo, destacó la importancia de que los bodegueros implementen canales digitales para ampliar su alcance y fortalecer sus negocios.

Durante su intervención, señaló que las bodegas también pueden cumplir un papel importante ante eventuales impactos del fenómeno de El Niño, al convertirse en canales de apoyo para atender las necesidades de la población.

“Necesitan implementar canales digitales para llegar a más”, sostuvo Requejo, quien indicó que desde su sector se viene trabajando en una propuesta que involucra directamente a los bodegueros.

LEA TAMBIÉN: Bodegueros alertan impactos negativos por reducir el tiempo de compensación del IGV

Asimismo, señaló que la seguridad constituye uno de los principales temas de la agenda de trabajo con este sector, debido a las dificultades que enfrentan los propietarios de bodegas.

El titular del Ministerio de la Producción resaltó que la propuesta busca fortalecer el rol de los bodegueros y generar nuevas herramientas que contribuyan al desarrollo y la sostenibilidad de sus negocios.