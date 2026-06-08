El representante gremial manifestó que Ica concentra actualmente cerca del 80% de la producción nacional de vino, albergando a bodegas pequeñas, medianas y también las grandes, de la talla de Tacama, Tabernero, Queirolo, Viña Vieja, entre otras. Así, estos negocios (sin distinción de tamaño) en los últimos años vienen promoviendo inversiones en bodegas, a fin de potenciar producciones, ingresar a nuevas variedades de vino y también incursionar en el enoturismo.

“Se podría hablar de un aumento de 30% en inversiones, apuntando a infraestructura de las bodegas, compra de equipos e incluso plantación de uvas vineras. Por ejemplo, estamos trabajando con la Bodega Grimaldi, en Chincha, y ellos están aumentando sus equipos (bombas, filtros, equipos de medición) para la mejora de la producción de vino tinto”, remarcó a Gestión.

Watkin indicó que negocios como Finca 314, Bodega Falconí, Bodega Murga, entre otros, se encuentran realizando este tipo mejoras en sus instalaciones, lo que podría significar inversiones que van desde los S/ 1,500 hasta más de S/ 50,000.

“Muchos también están invirtiendo en ampliar su carta de vinos con diversas variedades, como secos, blancos y también vinos naranjos, que empiezan a ser una tendencia. A eso, sumemos que Tabernero está incursionando en vinos sin alcohol”, agregó.

Tacama es una de las bodegas que se encuentran en Ica. (Foto: José Bracamonte).

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Enoturismo en desarrollo

A raíz de la pandemia de la covid, varias de las bodegas en Ica incursionaron en el enoturismo, con propuestas en sus instalaciones de tours guiados, hospedaje y gastronomía.

Hoy, dichas iniciativas son desarrolladas por aproximadamente 10% de las bodegas, que a través de este valor agregado aumentaron sus transacciones dentro de sus negocios, generando menores costos por traslado o distribución de bebidas a los consumidores.

“Todavía es una muestra pequeña, definitivamente no todas han incursionado en enoturismo. Pero las que lo hicieron sí han conseguido vender más en la misma bodega. Eso también incluye a otros productos, como los piscos”, explicó Watkin.

Finalmente, resaltó que medidas como la declaratoria del Día Nacional del Vino Peruano son relevantes para el sector, pues despiertan el interés del consumidor peruano por este destilado. “Pero también es importante que el Estado invierta en promociones del vino como acompañante de la gastronomía, dado que a este momento vemos que la gastronomía despegó de manera fuerte en el mundo, pero lo hizo sola”, agregó el también presidente del Comité Organizador del Sétimo Concurso Nacional del Vino Peruano y Segundo Concurso Internacional del Vino de Origen y Patrimonio.