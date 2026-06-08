Inversiones de bodegas de Ica apuntan a infraestructura, compra de equipos e incluso plantación de uvas vineras. (Foto: Bodegas y Viñedos Grimaldi).
Inversiones de bodegas de Ica apuntan a infraestructura, compra de equipos e incluso plantación de uvas vineras. (Foto: Bodegas y Viñedos Grimaldi).
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Mayumi García
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Recientemente, el Ministerio de la Producción (Produce) declaró oficialmente al 11 de junio como el Día Nacional del Vino Peruano, destacando la importancia de esta bebida que hoy tiene un consumo promedio de tres litros al año por peruano. Al respecto, Alan Watkin, presidente del Comité Vitivinícola de la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Ica, brinda algunos detalles sobre cómo los fabricantes de esta región vienen aumentando inversiones para presentar un mejor producto al mercado.

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