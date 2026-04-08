La vitivinícola peruana Bodegas y Viñedos Grimaldi proyecta retomar sus exportaciones de pisco a Inglaterra y Suiza. La empresa viene consolidando su presencia en el exterior mediante los envíos de la ‘bebida bandera’ a España. En tanto, tiene expectativas positivas para llegar a República Dominicana.

“Estamos trabajando con el objetivo de exportar a más países de Europa en los próximos meses. Nuestro pisco ha tenido una gran aceptación y confiamos en seguir ampliando nuestro posicionamiento internacional”, señaló la gerente de Marketing y Publicidad de la empresa, Rossva Cárdenas de Grimaldi, a la Asociación de Exportadores (ADEX).

En su portafolio, destacan el pisco Puro Quebranta, Acholado e Italia, además de su Mosto Verde Acholado. Adicionalmente, en el segmento de vinos, produce etiquetas como ‘La Diabla’, un blend seco reconocido a nivel nacional, compuesto por las variedades Alicante, Bonarda y Malbec; Isabella, Borgoña Especial y Gran Rosé. Con este destilado, evalúa su ingreso a Estados Unidos , uno de los destinos más competitivos y atractivos para esta industria.

Bodegas y Viñedos Grimaldi cuenta con 22 hectáreas. (Foto: Bodegas y Viñedos Grimaldi).

Las uvas de ‘Grimaldi’

La identidad de Bodegas y Viñedos Grimaldi se sustenta en su Fundo Albilla (Sunampe, Chincha). Este viñedo cuenta con 22 hectáreas, donde cultiva su uva mollar y otras variedades tradicionales como Quebranta, Torontel, Italia, Moscatel, Albilla, Alicante bouschet, Malbec, Bonarda y Borgoña.

“Las condiciones climáticas de la zona favorecen el desarrollo de la vid. El clima cálido y templado permite una maduración rápida de la uva, lo que aporta características únicas a nuestros vinos y piscos”, explicó Cárdenas.

En 2025, en el International Awards Virtus de Lisboa (Portugal), Bodegas y Viñedos Grimaldi obtuvo reconocimientos por el pisco Puro Torontel, pisco Mosto Verde Albilla y pisco Mosto Verde Acholado.