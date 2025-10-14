Las exportaciones de pisco peruano continúan en alza y superan los US$ 6 millones hasta agosto de 2025, con Estados Unidos como principal destino y La Caravedo a la cabeza del sector. (Foto: Andina)
Las exportaciones de pisco peruano continúan en alza y superan los US$ 6 millones hasta agosto de 2025, con Estados Unidos como principal destino y La Caravedo a la cabeza del sector. (Foto: Andina)
El pisco, la bebida bandera del Perú, continúa expandiendo su presencia más allá de las fronteras nacionales y conquista nuevos paladares en el extranjero. En 2025, las exportaciones del destilado registraron un crecimiento de 8.5% frente al año anterior, según las cifras del Sistema de Inteligencia Comercial ADEX Data Trade, confirmando así la tendencia positiva del producto en los mercados internacionales. Ante este escenario, surgen algunas preguntas: ¿cuáles son los destinos que más demandan la bebida nacional y qué tan sostenible será este impulso en los próximos meses?

