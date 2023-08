Proyectos de inversión

Con la finalidad de seguir su consolidación en mercados del exterior y su posicionamiento en Perú, la viña de Tacama, ubicada en el valle de Ica, se encuentra en proceso de renovación de sus plantaciones con más de 40 y 50 años de antigüedad, pero manteniendo otras de larga data de alta calidad.

Olaechea señaló que se encuentran en una serie de proyectos de eficiencias, que incluyen maquinarias y equipos para seguir innovando en la calidad y los productos. “Hemos invertido en bienes de capital, en la bodega, en alambiques nuevos, líneas de embotellado (...). Son proyectos que sumarían US$ 2.5 millones para este año”, agregó.

Como se recuerda, esto se da en el marco de un incremento de 35% en el número de hectáreas de la viñera, que actualmente ascienden a 300. “Los procesos de ampliación son permanentes porque las uvas demoran cinco años en producir. Es un negocio que toma tiempo”, dijo.

Desempeño de divisiones

Olaechea indicó que el canal horeca (hoteles, restaurantes y cafeterías) se ha venido recuperando. La empresa cuenta con dos grandes divisiones: on-premise (descorchado en local) y off-premise (descorchado fuera del local, tales como autoservicios, mayoristas, canal tradicional). En ambas ha registrado un crecimiento de 10% en lo que va del 2023, frente al mismo periodo del año anterior, afirmó el presidente de Tacama. Para la viñera, el on-premise representa entre el 26% y 27% de los ingresos, el off-premise entre 27% y 30%, y las exportaciones un 34%. Es precisamente en esta última división que Tacama proyecta un 18% de crecimiento con respecto a los resultados del 2022.

“Pese al contexto, las exportaciones de calidad están siendo reconocidas. Actualmente, no exportamos a Chile no por falta de clientes, sino porque defendemos la denominación de origen del pisco, que no es lo mismo que aguardiente”, comentó.

Tacama hoy está presente en países como China, Singapur, Finlandia, Corea, Japón, Vietnam, Australia, Estados Unidos,Costa Rica, Colombia, Portugal, España, Noruega, Inglaterra, Alemania, Italia, Grecia, Checoslovaquia, Bélgica y Francia.

A pesar del contexto económico del país, las ventas de Tacama se mantienen debido, en gran parte, a su estrategia que no está enfocada en el precio. “Tenemos vinos de alta calidad, lo que nos ubica en un segmento donde el consumidor mantiene su preferencias. Tenemos productos dirigidos a un (nivel socioeconómico NSE) A, hasta un BC”, indicó Olaechea.

Así, el ticket promedio de un pisco o vino de la firma es de S/50, pero puede alcanzar picos mucho mayores con productos de lujo como Parras Centenarias (pisco), de aproximadamente S/1,300. Mientras que en la categoría de vinos, un Hanan se vende a S/180.

Cifras

Crecimiento. En el 2022 la empresa creció 16%.

Mercado. Existen alrededor de 2000 etiquetas y 600 productores.

Investigaciones de Tacama

Variedades. Tacama permanentemente se encuentra investigando en mejoras en las plantas de diversas variedades para experimentar en el terreno de Ica. En los últimos 85 o 90 años identificaron 115 variedades, pero solo trabajan con 15.