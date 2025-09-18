Minsur, empresa del grupo Breca, presentó hace cuatro meses ante el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace) su propuesta para realizar mejoras en su planta de fundición y refinería de estaño en Pisco, las cuales acaban de ser aprobadas por la autoridad ambiental. ¿Qué se tiene previsto implementar al sur de Lima?

La aprobación corresponde al octavo Informe Técnico Sustentatorio (ITS), que propone la modificación e incorporación de componentes auxiliares, así como mejoras en los procesos operativos. El objetivo principal, la resolución del Senace, es optimizar las operaciones de la planta.

Entre las mejoras planificadas, se encuentra el cambio del proceso de peletizado por uno de briquetado, lo que permitirá reducir la generación de material fino y mejorar el rendimiento del sistema de captación de polvos. También la modificación del sistema de almacenamiento de Diesel para un suministro de respaldo ante posibles interrupciones en el abastecimiento de gas natural.

En cuanto a infraestructura, la construcción de nuevos almacenes para insumos y materiales como chatarra, madera, neumáticos fuera de uso, óxido de calcio, concentrado y recirculantes externos, así como espacios destinados a proyectos especiales y labores de mantenimiento.

Minsur tiene previsto la implementación de tanques para el almacenamiento de agua residual, que será reutilizada en el riego de áreas verdes y plantaciones forestales. Foto: Andina

Capacitación y mejoras ambientales

La capacitación del personal es otro eje fundamental, con la creación de salas especializadas para trabajadores de almacén y transportistas, enfocadas en seguridad, medio ambiente y ergonomía. Además, de un nuevo estacionamiento para vehículos pesados y un taller moderno para el mantenimiento de equipos de gran tamaño.

En el ámbito ambiental, la implementación de tanques para el almacenamiento de agua residual, que será reutilizada en el riego de áreas verdes y plantaciones forestales. También la ampliación de las oficinas del taller de mantenimiento y la reubicación del área dedicada a la reducción de tamaño de los drosses de hierro, con el fin de mejorar la operatividad de la maquinaria pesada.

Otras modificaciones incluyen la instalación de una nueva planta para la pulverización de estaño refinado y la incorporación de dos nuevas celdas en el Bag House de fundición, para optimizar la captación de partículas y gases. Estas mejoras demandarán una inversión aproximada de US$ 5.5 millones.

De acuerdo al Senace, los cambios propuestos no generarán impactos ambientales negativos , y las medidas de manejo ambiental ya se encuentran contempladas en los instrumentos de gestión previamente aprobados.