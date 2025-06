La minera peruana Minsur S.A., una de las principales productoras de estaño en el mundo, aprobó la distribución de una cifra récord de US$ 400 millones en dividendos, como parte de una política financiera que busca retribuir a sus accionistas por los resultados obtenidos en los ejercicios 2022 y 2023. ¿Qué impulsó dicha suma y cuánto recibirán los beneficiarios?

La decisión fue tomada el 4 de junio de 2025 durante una sesión de su Directorio y, posteriormente, fue comunicada a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), en cumplimiento con la normativa sobre hechos de importancia.

Del monto total aprobado, US$ 266.7 millones serán destinados a los tenedores de acciones comunes, mientras que los US$ 133.3 millones restantes corresponderán a los titulares de acciones de inversión. Para este último grupo —identificado en la Bolsa de Valores de Lima con el código MINSURI1— se ha establecido un dividendo de US$ 0.13874448 por acción, calculado sobre un total de 960′999,163 acciones en circulación.

Sobre las fuentes de los millonarios dividendos anunciados, Gestión pudo conocer que alrededor de US$ 300 millones se habrían generado de manera excepcional por la venta de la subsidiaria brasileña Mineração Taboca S.A., operadora de la mina de estaño Pitinga, a la empresa china CNMC Trade Company Limited.

Dicha transacción fue valorizada en aproximadamente US$ 340 millones y habría proporcionado a Minsur una significativa inyección de ingresos que permitió acumular cuantiosos dividendos.

La distribución representa una combinación entre el remanente de utilidades acumuladas del ejercicio 2022 y una entrega a cuenta por los resultados alcanzados en 2023. La fecha de registro para la entrega de dividendos será el 26 de junio y los pagos se harán efectivos el 16 de julio de 2025.

Operaciones de (Foto: Minsur).

LEA TAMBIÉN: Canadiense Daura Gold acuerda compra de proyecto de oro y plata Yanamina en Ancash

Desempeño financiero de Minsur en el primer trimestre de 2025

A pesar de haber anunciado una significativa distribución de dividendos, Minsur reportó una contracción en sus utilidades durante el primer trimestre de 2025. La minera registró una ganancia neta de US$ 29.1 millones, lo que representa una caída de US$ 46.7 millones respecto al mismo periodo del año anterior.

El principal factor detrás de esta reducción fue una pérdida mayor en los resultados de sus subsidiarias y asociadas, que alcanzó los US$ 79.3 millones. Dentro de este segmento, destacó el impacto contable generado por la baja de su subsidiaria brasileña Taboca, tras concretarse su venta. No obstante, este efecto fue atenuado parcialmente por el mejor desempeño de otras unidades del grupo, según informó la compañía.

Minsur opera como subsidiaria de Breca Minería S.A.C., que controla el 99.99% de sus acciones comunes y el 6.31% de sus acciones de inversión. La firma concentra sus actividades en la extracción y comercialización de estaño y oro, a través de la mina San Rafael (Puno) y la mina Pucamarca (Tacna). Además, mediante Minera Latinoamericana S.A.C., mantiene participaciones estratégicas en empresas chilenas vinculadas a los sectores cementero, inmobiliario y de exploración minera.

Con respecto a sus últimos anuncios corporativos, la productora de estaño comunicó una significativa inversión en exploraciones en Perú que alcanzará los US$42 millones. Este monto, destinado a los años 2025 y 2026, se centrará en proyectos greenfields (nuevos desarrollos).