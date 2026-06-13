¿Rescate de Petroperú sólo mantendría con energía a Iquitos hasta fin de año? ANDINA/Difusión
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Daniel Seclen Parraguez
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El Gobierno peruano aprobó el mes pasado, mediante el Decreto de Urgencia 003-2026, un rescate financiero de hasta 2 mil millones de dólares para Petroperú, con el objetivo de recomponer inventarios de combustibles, asegurar capital de trabajo y evitar el colapso operativo de la empresa.

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