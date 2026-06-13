Sin embargo, para Iquitos, este rescate se convertiría en un escenario de incertidumbre porque solo aseguraría la energía por un periodo. Y es que, la ciudad que se encuentra aislada geográficamente del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional, no tiene conexión terrestre con el resto del país.

Razón por la cual, no recibe la energía proveniente de las grandes hidroeléctricas nacionales y depende de otro tipo de centrales.

La demanda pico de Iquitos es cercana a 72 MW, generada casi por completo por centrales térmicas que utilizan petróleo residual y diésel. Estas se encuentran siendo operadas principalmente por Genrent del Perú y Electro Oriente, que a su vez dependen del suministro de la Refinería Iquitos de Petroperú.

A inicios de mayo de 2026, la Refinería Iquitos paralizó sus operaciones por falta de crudo y de recursos para continuar, situación que no solo impactó el transporte fluvial y terrestre, sino que también puso en riesgo el suministro de combustible a las termoeléctricas que mantienen iluminada la ciudad, cuyo consumo anual promedio asciende a 22.5 millones de galones de combustibles fósiles.

Efectos del “rescate” en Iquitos

Elmer Arellanos, especialista en energía renovable, explicó que el Perú tiene la ventaja de contar con grandes centrales hidroeléctricas, como la del Valle del Mantaro, que aprovechan caídas de agua de gran caudal y altura para mover turbinas y generar electricidad. Sin embargo, esa estructura no alcanza a todo el territorio nacional.

En Iquitos, la generación eléctrica se realiza casi en su totalidad mediante centrales térmicas que funcionan con combustibles derivados del petróleo o diésel. Esos combustibles llegan tradicionalmente por vía marítima o fluvial, teniendo a Petroperú como eje para abastecer de combustible a la ciudad.

Si Petroperú dejara de proveer esos insumos, según Arellano, las centrales térmicas no podrían operar y se produciría un colapso energético en Iquitos.

“Cerca del 100%, funciona con centrales térmicas Iquitos. Por eso se encuentra esta interrelación de Petroperú con Iquitos”, precisó.

En su opinión, el rescate del Gobierno solo aseguraría la energía para Iquitos por un periodo acotado de “varios meses o hasta fin de año”. Explicó que años previos, estos apoyos económicos suelen cubrir aproximadamente un año. Estas estimaciones se basan en el comportamiento histórico de consumo de combustible y de la empresa.

Iquitos procesa cerca de 12 mil barriles diarios de crudo para abastecer no solo a la ciudad sino también a Loreto, San Martín y Ucayali.

Cabe precisar que la mayor parte de producción de crudo en la zona se encuentra en manos de operadores privados. Petroperú no es el principal productor, pero gestiona, por ejemplo, la refinería de Iquitos, donde procesa petróleo que compra a esos operadores privados con precios fijados según el mercado.

“Petroperú no genera electricidad, pero lo que puede hacer es brindar el petróleo o que la generadora lo puede comprar directamente”, subrayó Carlos Casas, director del Centro de Estudios sobre Minería y Sostenibilidad (CEMS) de la Universidad del Pacífico.

Petroperú (Foto: Andina)

¿La ciudad se quedaría sin energía?

Sobre el escenario de que Iquitos se quede sin luz, Casas dijo que es “posible, pero no probable”. Ello, porque el gobierno no permitiría que una ciudad se quede sin electricidad y encontraría alguna forma de financiamiento o abastecimiento adicional para evitarlo.

El especialista indicó que, si se tomara la situación sin ninguna acción adicional, sí podría ponerse en riesgo el abastecimiento eléctrico, especialmente si se mantiene la mala situación financiera de la petrolera estatal.

“También hay operadores privados, a los cuales Petroperú les puede comprar, pero a veces puede ser que no tengan dinero y el Estado ponga a partir de las regalías que se obtiene, bueno, eso va para el canon, pero la mitad se podría utilizar recursos de otra naturaleza”, añadió.

Respecto al vínculo directo entre Petroperú y la generación de energía en Iquitos, el especialista indicó que la electricidad se genera quemando petróleo, dado que en la zona no hay condiciones para energía hidroeléctrica ni un desarrollo de gas natural como fuente principal. En este escenario es importante el trabajo de la empresa generadora Electro Oriente que produce la electricidad.

El lote 192, uno de los más grandes, se encuentra paralizado y debería ser explotado en asociación con un operador privado, pero la estatal no encuentra socio dispuesto a entrar, según Casas.

Por ello, el impacto del salvataje en la producción nacional de petróleo es prácticamente nulo, ya que Petroperú tiene una producción marginal, en términos económicos.

Impacto económico, el canon

La actividad petrolera se concentra en áreas del departamento de Loreto que no son la ciudad de Iquitos propiamente dicha, pero que el gobierno regional y la municipalidad provincial reciben recursos de ese canon, por las regalías que pagan las empresas productoras.

El problema de fondo de Petroperú, según el especialista, está en sus altos costos de operación, que correspondería a una planilla con beneficios importantes para los trabajadores, una deuda elevada que implica altos costos financieros, y gastos de operación de las refinerías.

“La producción que tiene Petroperú es bastante pequeña. Una parte la tiene una empresa PetroTal, que está en la selva, y hay otros operadores. Muchos lotes están en manos privadas. Está también el lote 192 que está en la selva y es gigante. Petroperú todavía no consigue a un socio, porque obviamente muy pocos quieren entrar con la empresa”, puntualizó.