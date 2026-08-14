Outplacement: una oportunidad para detenerte, reconocer tu valor y seguir creciendo

El outplacement debe ser visto como parte de nuestra vida profesional y, sobre todo, una oportunidad para detenernos, reflexionar y seguir creciendo.
En esta edición de 20 en empleabilidad, Juan Matute, consultor de LHH Perú, nos invita a mirar con optimismo los procesos de recolocación laboral y a reconocerlos como un momento valioso para hacer una pausa, identificar nuestros aprendizajes y apostar por una mejora continua.
Señaló que, a lo largo de nuestra vida profesional desarrollamos habilidades, capacidades y conocimientos que, muchas veces, incluso pasan desapercibidos para nosotros mismos.
Esto ocurre porque estamos concentrados en el día a día, cumpliendo responsabilidades y enfrentando nuevos retos.
Sin embargo, llega un momento en el que debemos dejar una empresa, ya sea por decisión propia o por decisión de la organización, y se abre la oportunidad de hacer una pausa y reconocer cuánto sabemos y cuánto valor agregamos.
“Los invito a ver con optimismo y agradecimiento estos procesos de transición y entrar en la recolocación con mucha confianza en ustedes mismos, y la seguridad y valor que entregarán en los futuros procesos que van a dirigir”, enfatizó.