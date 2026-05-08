Vivimos tiempos de incertidumbre y de preocupación por diversas situaciones. El mundo atraviesa guerras, tensiones sociales y hasta procesos electorales que generan ansiedad colectiva. En esta edición de 20 en empleabilidad, Mónica Berger, consultora y master Coach de LHH Perú, nos brinda seis recomendaciones, desde el coaching ejecutivo, para mantenernos firmes, productivos y enfocados en nuestro desarrollo profesional.

Entre las recomendaciones, Berger aconseja enfocarse en lo que depende de uno, toda vez que no podemos controlar lo que sucede fuera de nosotros, pero sí en cómo respondemos a lo que nos sucede. Asimismo, aconseja mantener la mirada en el presente, en las acciones concretas que se puedan realizar hoy y recomienda, también, respirar de forma consciente.

“Te recomiendo hacer pausas para respirar, dar una vuelta a la manzana y volver a conectarte desde tu centro, desde tu lugar de armonía, de paz. Ten en cuenta estas recomendaciones para transitar por la incertidumbre con mayor serenidad y lograr convertirla en oportunidad”, expresó.