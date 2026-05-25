Productores de arroz bloquean carretera. Foto referencial, elaboración ChatGPT
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Redacción Gestión
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Productores de arroz de la región San Martín bloquearon desde la madrugada del lunes varios tramos de la carretera Fernando Belaunde Terry como parte de una huelga indefinida para exigir mejores condiciones para el sector agrario.

Los bloqueos se registran en la provincia de San Juan de Río Soritor, así como en Nueva Cajamarca, Rioja, Bellavista, San Hilarión y Tocache.

Según reportes desde la zona, el tránsito vehicular permanece totalmente restringido tanto al ingreso como a la salida de la región San Martín. Decenas de vehículos de carga y transporte interprovincial permanecen varados a lo largo de la vía.

Los agricultores informaron que únicamente se permite el paso de ambulancias y peatones. La protesta también afecta a docentes, estudiantes, comerciantes y trabajadores que necesitan desplazarse entre provincias.

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Paro se extiende a otras regiones del país

Además, el paro agrario se extiende a otras regiones del país, donde distintos gremios agropecuarios exigen la declaratoria de emergencia del sector, mejores costos de producción, corredores viales y apoyo económico frente a la crisis agrícola.

En regiones como Piura, Lambayeque y Arequipa también se reportaron concentraciones y movilizaciones relacionadas con esta medida de fuerza.

Hasta el momento, no se ha informado sobre acuerdos entre los dirigentes agrarios y el Gobierno, mientras los productores aseguran que mantendrán la paralización de manera indefinida.

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