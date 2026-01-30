Las protestas contra el Decreto de Urgencia N.º 010-2025, emitido por el Ejecutivo y que abre paso a una posible privatización de Petroperú, paralizaron este jueves la provincia de Talara, en la región Piura, por un periodo de 24 horas. La medida se desarrolla con bloqueos de vías, cierre de comercios y suspensión parcial de actividades en la ciudad de Talara y en distritos como Los Órganos y Negritos.

Desde la medianoche, manifestantes bloquearon puntos estratégicos de la red vial provincial, restringiendo el tránsito vehicular. En Talara, numerosos establecimientos comerciales permanecen cerrados, incluido el mercado central. En Los Órganos y Negritos se reportan tramos de carretera obstruidos. Algunas empresas de transporte continúan operando, aunque con desvíos y demoras.

El paro provincial fue convocado por autoridades locales, gremios sindicales y organizaciones sociales tras semanas de coordinaciones. La medida exige la derogatoria del Decreto de Urgencia N.º 010-2025-PCM, que permite la reorganización patrimonial de Petroperú y que, según los manifestantes, abre la puerta a la transferencia de activos estratégicos al sector privado.

La protesta ha movilizado a comerciantes, trabajadores petroleros, sindicatos y ciudadanos que consideran que la norma implica una privatización encubierta de la empresa estatal, en especial de la Nueva Refinería de Talara, uno de los principales activos energéticos del país.

El malestar se intensificó luego de que el presidente interino José Jerí no asistiera a una reunión pactada con sindicatos de Petroperú, lo que derivó en la ruptura de la mesa de diálogo. Desde diciembre de 2025, organizaciones sindicales y la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) han expresado su rechazo al decreto, al considerar que debilita a la empresa estatal y afecta derechos laborales.

Por su parte, Petroperú informó que el proceso de reorganización estructural se ejecuta en cumplimiento del decreto, con el objetivo de mejorar su sostenibilidad financiera. Asimismo, aseguró que la Nueva Refinería de Talara continúa operando con normalidad y garantizando el abastecimiento de combustibles a nivel nacional.