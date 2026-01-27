El directorio de Petroperú informó a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) cambios en la Gerencia Legal y de Asuntos Regulatorios de la empresa estatal en medio del proceso de reorganización que se lleva a cabo.

De acuerdo con un Hecho de Importancia enviado a la SMV, el Directorio de la petrolera estatal acordó encargar a Jaime Boris Alata Román en el cargo de Gerente Legal y Asuntos Regulatorios.

Para ello, se otorgará la bonificación diferencial correspondiente conforme a la Política Salarial vigente, durante el tiempo que ejerza dicha función.

La petrolera estatal Petroperú atraviesa un momento clave tras la decisión del Gobierno de remover a Alejandro Narváez como presidente del directorio. (Imagen: Andina)

En el mismo acuerdo del directorio se decidió dejar sin efecto el encargo de la gerencia legal asignado a Iván Raúl Montoya Torres desde el 12 de diciembre de 2025.

Montoya también se desempeñaba como asesor de la Gerencia General desde el 18 de noviembre del 2024, por lo que se dispone que retorne a su puesto establecido en la Estructura Organizacional Complementaria de la Empresa.

Como se recuerda, tal como informó Gestión, la actual gerenta general de la petrolera estatal, Rita López Saavedra, presentó a inicios de año su renuncia, aunque esto no prosperó. El argumento en ese momento fue que no había respaldo de las gerencias para cumplir con lo que ordenaba el Decreto de Urgencia 010-2025.