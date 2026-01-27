Petroperú anunció cambios en la Gerencia Legal y de Asuntos Regulatorios. (Foto: Andina)
El directorio de informó a la cambios en la Gerencia Legal y de Asuntos Regulatorios de la empresa estatal en medio del proceso de reorganización que se lleva a cabo.

De acuerdo con un Hecho de Importancia enviado a la SMV, el Directorio de la petrolera estatal acordó encargar a Jaime Boris Alata Román en el cargo de Gerente Legal y Asuntos Regulatorios.

Para ello, se otorgará la bonificación diferencial correspondiente conforme a la Política Salarial vigente, durante el tiempo que ejerza dicha función.

En el mismo acuerdo del directorio se decidió dejar sin efecto el encargo de la gerencia legal asignado a Iván Raúl Montoya Torres desde el 12 de diciembre de 2025.

Montoya también se desempeñaba como asesor de la Gerencia General desde el 18 de noviembre del 2024, por lo que se dispone que retorne a su puesto establecido en la Estructura Organizacional Complementaria de la Empresa.

