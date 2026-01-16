Al igual que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión) descartó que la reorganización de Petroperú sea una privatización encubierta.

En conversación con la prensa, el director de ProInversión, Luis Del Carpio, señaló que hoy la discusión no pasa por vender la empresa, sino por intentar salvarla de una situación que describen como crítica.

“ No podemos vender Petroperú, aunque queramos, porque al día de hoy lamentablemente no tiene valor, es decir [...] sus deudas superan el valor de sus activos ”, comentó.

Del Carpio consideró que parte de la confusión sobre una “privatización encubierta” nace porque el Decreto de Urgencia N° 010-2025, que aprobó la reestructuración de la petrolera estatal, menciona al Decreto Legislativo N° 674, norma que sentó las bases para la privatización de empresas estatales en los años noventa.

Sin embargo, precisó que ese decreto legislativo también incluye varias modalidades, entre ellas la venta de acciones o activos, pero también otras alternativas como contratos de asociación o incrementos de capital.

Por ello, indicó que la idea es aplicar una estrategia similar a la que siguen grandes corporaciones en el mundo cuando atraviesan dificultades serias. Recordaron como ejemplo el caso de Petrobras de Brasil, que pasó por un proceso de reestructuración y luego logró fortalecerse.

Petroperú. Foto composición Chatgpt - Diario Gestión

Plan listo en dos semanas

Aunque inicialmente se estableció que ProInversión tendría un plazo de alrededor de dos meses para alistar el plan técnico para la reorganización de la petrolera estatal, Del Carpio precisó que se adelantaría. Esto ya había sido mencionado por la propia ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles.

“La norma nos da 60 días para hacerlo, pero hemos quedado con los accionistas del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en acelerarlo y estamos trabajando para presentarlo en las próximas dos semanas. En ese periodo vamos a contar lo que vamos a hacer ”, informó.

Además, indicó que para junio de este año se esperaría encontrar inversión privada para alguno de los bloques patrimoniales en los que se incluyen activos estratégicos como la Refinería de Talara.

El plan, añadió, también exige que la empresa se desprenda de activos no críticos que no inciden en el servicio de la entidad, tales como casas de playa y edificios administrativos, dejando entrever que se mantiene vigente la intención de vender el edificio emblemático ubicado en San Isidro.