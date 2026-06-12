El Congreso autorizó el viaje del presidente José María Balcázar al Vaticano, donde sostendrá una audiencia privada con el papa León XIV el próximo 18 de junio. Foto: Presidencia.
El Congreso autorizó el viaje del presidente José María Balcázar al Vaticano, donde sostendrá una audiencia privada con el papa León XIV el próximo 18 de junio. Foto: Presidencia.
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Redacción Gestión
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El Pleno del Congreso aprobó este jueves la entre el 15 y el 19 de junio del presente año, donde cumplirá una visita oficial al Estado de la Ciudad del Vaticano y sostendrá una

La autorización fue respaldada por 53 votos a favor, mientras que 27 legisladores votaron en contra y ocho se abstuvieron.

De acuerdo con la resolución legislativa remitida por el , el encuentro con el sumo pontífice se llevará a cabo el próximo jueves 18 de junio por la mañana. Tras dicha reunión, el jefe de Estado también sostendrá un encuentro con el secretario de Estado de la Santa Sede, conforme al protocolo establecido por el Vaticano.

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Según el documento aprobado por el Parlamento, la visita forma parte de los esfuerzos de la política exterior peruana para promover una eventual visita apostólica del papa León XIV al Perú, en consideración a los vínculos que mantiene con el país.

“La visita oficial del presidente de la república reviste especial relevancia, en tanto que demostrará la alta prioridad que el Gobierno peruano le asigna al fortalecimiento de la relación con la Santa Sede y, particularmente, de manera directa con el santo padre”, señala el texto enviado por el Ejecutivo.

El Congreso autorizó el viaje del presidente José María Balcázar al Vaticano, donde sostendrá una audiencia privada con el papa León XIV el próximo 18 de junio. Foto: EFE/EPA/Yara Nardi
El Congreso autorizó el viaje del presidente José María Balcázar al Vaticano, donde sostendrá una audiencia privada con el papa León XIV el próximo 18 de junio. Foto: EFE/EPA/Yara Nardi

Agenda

La agenda internacional de Balcázar también incluye una reunión con el secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, Mathias Cormann, en la sede de la organización en París. El objetivo será reafirmar el compromiso del Perú con el proceso de adhesión al organismo como una política de Estado.

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Asimismo, el mandatario tiene previsto reunirse con Qu Dongyu, director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, para abordar los programas de cooperación que se desarrollan en el país orientados a combatir el hambre y la malnutrición.

El Ejecutivo precisó que, durante su permanencia en el exterior, Balcázar continuará ejerciendo las funciones del despacho presidencial mediante herramientas digitales que cuentan con mecanismos de seguridad y resguardo de las comunicaciones oficiales.

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