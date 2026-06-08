León XIV marcó este lunes el tercer día de su visita a España con un discurso histórico en el Congreso, en el que pidió una respuesta solidaria para los migrantes, y un encuentro con los obispos en el que les solicitó responder con justicia y reparación ante la “plaga” de abusos sexuales en el seno de la Iglesia.

Fue una intensa mañana para el pontífice. Con la ciudad de Madrid blindada por un fuerte dispositivo policial para garantizar la seguridad de sus desplazamientos, comenzó la jornada con una breve reunión con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que recibió en la Nunciatura antes de partir hacia el Congreso.

Nunca antes un papa había hablado ante el Parlamento español y León XIV se llevó siete minutos de aplausos de los legisladores y las autoridades presentes con un discurso lleno de alegatos contra la polarización política y en defensa de la vida, la dignidad humana y los migrantes.

Respuesta solidaria a los migrantes

Según el pontífice, “la situación de los migrantes y refugiados exige una respuesta que mire a las personas, afronte las causas que las obligan a partir y vaya más allá de la mera gestión de flujos”.

Para León XIV, “es indispensable una respuesta coordinada, solidaria y eficaz, capaz de garantizar protección, acogida y oportunidades reales de integración a quienes emigran”.

El hemiciclo recibe con aplausos al papa León XIV antes del discurso que pronuncia este lunes en el Congreso de los Diputados un esperado e histórico discurso durante su visita a España. EFE/Chema Moya

La polarización

El papa repitió además ante los diputados y senadores su llamada a rebajar la crispación porque la pluralidad política, dijo, no debería degenerar en descalificación permanente.

“La firmeza no exige desprecio; la discrepancia no conlleva humillación”, proclamó en una intervención que después elogiaron los principales líderes políticos, incluido Sánchez y el líder del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo.

La dignidad humana

En la misma semana en la que el Congreso español va a debatir la proposición de ley para blindar la eutanasia ante dilaciones judiciales, realizó una intensa defensa de la vida. “Toda vida humana debe ser reconocida y custodiada desde su concepción hasta su ocaso natural”, aseguró ante los legisladores.

El papa León XIV (c) saluda a los fieles tras su esperado e histórico discurso en el Congreso de los Diputados en Madrid durante su visita a España. EFE/Borja Sanchez-Trillo

Resolución pacífica de los conflictos

Otra aspiración política que según León XIV debería ponerse en valor es la resolución de las controversias por “los caminos pacíficos que ofrece el derecho internacional”.

“La paz exige valentía diplomática, responsabilidad ética y una visión de futuro fundada en el respeto a la identidad de cada pueblo”, subrayó.

El papa criticó que en diversos lugares del mundo, y también en Europa, se vuelva a presentar el rearme como respuesta “a la fragilidad del escenario internacional”, y consideró que la verdadera seguridad “nace de la justicia, del diálogo paciente, del respeto al derecho internacional y de una política capaz de poner la vida de los pueblos por encima de los intereses que se benefician de la guerra”.

Los abusos en la Iglesia

La atención que León XIV iba a dar a los abusos sexuales en la Iglesia era uno de los grandes focos de su visita a España, y este lunes tuvo respuesta.

Aunque por la tarde recibe en la Nunciatura a las víctimas de abusos, no esperó a ese encuentro para lanzar un mensaje a los suyos, a los obispos españoles.

Su intervención en la sede de la Conferencia Episcopal les emplazó a responder con “escucha y justicia”, pero también con “reparación” a las víctimas de abusos sexuales, que definió como “una plaga” en el seno de la Iglesia. “Cada persona herida debe poder encontrar escucha sincera, acogida, protección y caminos reales de sanación”, sentenció.

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Gastronomía papal

Su apretada agenda deja pocos huecos para el descanso, pero aún así hubo tiempo para algún homenaje a la gastronomía española.

Anoche cenó en el Palacio Episcopal de Madrid, donde pudo degustar productos con nombre propio, como el centollo de Galicia, las quisquillas de Motril (Granada) o el jamón ibérico de Huelva, todos ellos acompañados con vinos de denominaciones de origen de León.

El papa va a acumulando además obsequios de cada lugar que visita o autoridad que recibe y este lunes, en concreto, Sánchez le regaló un bonsái de olivo español con el que quiso destacar el papel de ese árbol en la historia de España y su simbolismo universal de paz y diálogo.