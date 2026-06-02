Co-founder of US artificial intelligence (AI) company Anthropic, Christopher Olah, shakes hands with Pope Leo XIV before the presentation of the first Encyclical Letter �Magnifica Humanitas�, focused on the rise of artificial intelligence, in The Vatican on May 25, 2026. (Photo by Alberto PIZZOLI / AFP)
Co-founder of US artificial intelligence (AI) company Anthropic, Christopher Olah, shakes hands with Pope Leo XIV before the presentation of the first Encyclical Letter �Magnifica Humanitas�, focused on the rise of artificial intelligence, in The Vatican on May 25, 2026. (Photo by Alberto PIZZOLI / AFP)
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Financial Times
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El papa León quedó consternado. La velocidad del cambio era vertiginosa. Los elementos de conflicto eran inconfundibles: la vasta expansión de la industria, los maravillosos descubrimientos de la ciencia, las relaciones cambiantes entre empleadores y trabajadores, las enormes fortunas que se acumulaban en medio de la pobreza masiva y la degeneración moral imperante. La gravedad de la situación “llena cada mente de dolorosa aprensión”, escribió en su histórica encíclica papal Rerum Novarum en 1891.

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