Las proyecciones de buenos precios de los metales, ante el proceso de transición energética, se suman a tres aristas claves que lo ubican ante una “oportunidad histórica” de, incluso, ser uno de los actores más relevantes de la minería global.

¿Qué destaca y le preocupa a Chile de la minería de Perú?

Vale decir que Chile es el principal productor de cobre del mundo. Le siguen, peleando por el segundo lugar, la República Democrática del Congo y el Perú. En cuarto puesto queda China.

Viera destacó que el primer factor positivo es que Perú cuenta con un altísimo potencial en disposición de recursos minerales. A esto se agrega que tiene el capital humano para impulsar el rubro e instituciones orientadas a regular la actividad.

Sin embargo, observó con bastante preocupación que el sector atraviesa por serios problemas y sobre los cuales “no ve que se haga mucho al respecto”. En este punto, apuntó que hay, particularmente, dos “pecados capitales” que tiene la minería peruana : minería ilegal y conflictos con las comunidades.

Avance de la minería ilegal. Foto: Ministerio Público.

Minería ilegal en el Perú

El primero es el avance campante de la minería ilegal . Aunque se cuenta con instituciones cuyo fin es regular la actividad, apuntó que, precisamente, lo que falta es que se efectúe una mayor fiscalización.

A esto ha contribuido el desdén de las autoridades del país por volver eficiente el sistema regulatorio que debería prevenir el avance de la informalidad e ilegalidad.

Se agrava la situación con las alianzas que puedan darse entre economías ilegales. Viera apuntó al narcotráfico con la minería ilegal, que se ubican como las dos economías “negras” más grandes del Perú.

“Debe buscarse urgente una solución porque, de seguir con la misma situación, no tan solo va a aumentar la minería ilegal, sino que va a crecer la ‘narcominería ‘. [...] Estas son palabras mayores porque [sería un sector que] tiene dinero, capacidad de [tener] armamento y fuerza”, describió el ejecutivo chileno, en el marco del proExplo2026, organizado por el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP).

Bajo este escenario, el presidente de la Cámara Minera de Chile mostró su preocupación sobre que se abra una puerta para " un Estado narcominero en el Perú”.

“En un futuro, podría ser un riesgo por enfrenta [si no se hace nada]. Un Estado ausente, que no regula y no controla, significa que está perdiendo justamente el rol principal que todos los votantes le han entregado como autoridad”, complementó.

Manuel Viera, presidente de la Cámara Minera de Chile, apuntó a dos "pecados capitales" para el Perú. | IIMP

Desdén de autoridades y sector político

Viera cuestionó que, durante varios años, el problema de la formalización minera se haya simplificado, por parte del Congreso de la República y el Gobierno peruano, a solo ampliaciones del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), que fue utilizado como camuflaje legal para el avance de la ilegalidad.

“Hay un llamado urgente a las autoridades y al mundo político para que se pongan de una vez por todas a definir y resolver un problema que no se puede seguir alargando más por el bien del país”, planteó.

El presidente gremial chileno también rechazó que desde la Comisión de Energía y Minas del Poder Legislativo se busquen ajustes a la Ley General de Minería, enfocado en condiciones más adversas en el régimen de concesiones. Vale recordar que la propuesta era un golpe directo a la formalidad por la reducción del plazo para concesiones sin actividad, así como la eliminación del término “irrevocable”.

Además, indicó que “ es una pena” que los candidatos que disputan su pase a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales no consideren propuestas concretas para frenar el avance de la minería ilegal. Como reportó Gestión, ninguno plantea acciones sobre las plantas procesadoras de minerales.

“Es un tema que me apena mucho porque significa que, pese a que durante tanto tiempo al Perú se le conoce como un país minero, ese relato no está llegando al mundo político [...] Insisto en que, independiente del sesgo político que efectivamente pueda gobernar al Perú, la minería debe declararse de seguridad nacional. De lo contrario, esa pelea entre izquierda, derecha y el centro, al final lo único que hará es que su país pierda”, sostuvo.

Viera planteó, ante esta situación de descontrol de la minería ilegal, que pueda replicarse un modelo de Chile.

“Nosotros tenemos la Empresa Nacional de Minería (Enami), donde se colocan los distintos poderes de compra de diversos sectores, provincias o regiones, con el único objetivo de que a todos esos mineros ilegales e informales se les pueda regular. Una vez regulados, tú le compras el mineral. A mi modo de ver es la única opción que se tiene para eliminar la minería ilegal”, comentó.

“Estos poderes de compra tienen que ser una Asociación Público-Privada”, complementó.

Comunicación con las comunidades

El representante de la Cámara Minera de Chile indicó que el segundo “pecado capital” de la minería peruana son los conflictos con las comunidades, que explicanron el freno de proyectos claves como Conga o Tía María y son producto de problemas en la comunicación con las comunidades en las áreas de influencia.

A decir de Viera, el costo perdido de tener un proyecto paralizado puede ascender hasta 40 veces el valor de las inversiones en CAPEX.

El segundo “pecado capital” de la minería peruana son los conflictos con las comunidades. | Difusión

El pendiente del valor agregado

Más allá de la mirada sobre Perú, y enfocándose en los países productores, sobre todo de la región, Viera mencionó la necesidad de explotar y exportar un producto con valor agregado.

“ Lo que no deben seguir haciendo los países mineros es vender materia prima, concentrados, sino refinarla o, en su defecto, en el caso del cobre, instalar fábricas, industrializarse, eso es lo que se requiere. Nueva Zelanda ya lo declaró: si ustedes quieren mi níquel, se vienen a instalar acá. El desafío hoy es justamente industrializarse”, refirió.

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En este punto, también destacó que se garantice la soberanía nacional sobre estos recursos, ante un entorno de alto interés de países potencia como Estados Unidos, China y Rusia.

“En este momento, Chile y Perú representan alrededor del 40% de la producción de cobre del mundo. Hoy también hay un mayor apetito voraz de las potenciales por los minerales críticos. ¿A ustedes le van a pagar solamente por el concentrado, pero el resto de todos los minerales que está dentro de los concentrados se va gratis?”, cuestionó.