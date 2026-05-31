El narcotráfico empieza a ver el dinamismo de la minería ilegal en mayor medida, sostuvo Viera. | Foto: Sernanp
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Ricardo Guerra Vásquez
Ricardo Guerra Vásquez

El Perú cuenta con una serie de condiciones favorables para convertirse en el mayor productor de cobre en el mundo, reconoció Manuel Viera, presidente de la Cámara Minera de Chile, en conversación con Gestión.

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