Titiminas Silver es una empresa minera junior de plata centrada en el desarrollo del proyecto de plata Madre Sierra en el centro de Perú. (Foto: Titiminas Silver)
Titiminas Silver es una empresa minera junior de plata centrada en el desarrollo del proyecto de plata Madre Sierra en el centro de Perú. (Foto: Titiminas Silver)
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Edgar Velito
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La anunció una reorganización societaria de su , con el objetivo de facilitar la gestión operativa, regulatoria y de permisos para el avance de su programa de exploración.

La compañía informó que las 18 concesiones mineras del proyecto —que suman 7,561 hectáreas— serán distribuidas entre tres empresas peruanas. Bajo esta nueva estructura, dos de las unidades podrían operar bajo el régimen de Pequeño Productor Minero (PPM), lo que facilitaría el avance del programa de exploración bajo el marco de permisos de la .

Como parte de esta reorganización, Titiminas también acordó una modificación a su contrato de opción de compra de acciones para mantener su derecho de adquirir el 100% de Madre Sierra. La enmienda amplía el alcance de la opción a las nuevas sociedades que recibirán parte de las concesiones.

La minera precisó que los términos económicos originales de la operación no cambian. El precio total de compra, el cronograma de pagos y las regalías pactadas con los accionistas vendedores se mantienen vigentes.

No obstante, como contraprestación por la modificación contractual, la empresa adelantará un pago en efectivo de US$ 430,000, previsto inicialmente para agosto del 2026.

Asimismo, el directorio autorizó la inscripción en Registros Públicos de tres regalías netas de fundición de 1% cada una sobre las . Según la compañía, este trámite busca preservar los derechos reales de los titulares de dichas regalías tras la redistribución de activos dentro de la nueva estructura societaria.

Titiminas Silver posee una opción para adquirir el 100% del proyecto de plata Madre Sierra, que comprende 18 concesiones mineras que abarcan 7,561 hectáreas.
Titiminas Silver posee una opción para adquirir el 100% del proyecto de plata Madre Sierra, que comprende 18 concesiones mineras que abarcan 7,561 hectáreas.
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Titiminas Silver expande zona minera en Junín

Hace unos días, la la minera canadiense informó avances en su , donde confirmó la presencia de concentraciones importantes de , y en el yacimiento Titiminas CRD.

Según la empresa, se trata de una zona mineralizada con alto contenido de estos metales, que ya cuenta con más de 500 metros de galerías (túneles) subterráneas construidas en exploraciones anteriores.

En detalle, las muestras tomadas en la superficie y dentro de las galerías subterráneas confirmaron que la mineralización (presencia de ) se mantiene de forma continua en esta zona. Además, se encontraron tramos con concentraciones altas de metales, por lo que el área será incluida en el programa de perforación que la compañía tiene previsto realizar.

También se está evaluando su posible integración a un futuro proyecto de explotación minera junto con Madre Sierra.

De manera paralela, la minera reportó el hallazgo de una nueva zona con presencia de plata, cobre y en el sector llamado Madre Sierra Norte, ubicado al norte del proyecto principal. Este nuevo sistema de mineralización puede observarse tanto en la superficie como en antiguas galerías subterráneas, y está formado por varias zonas donde se concentran estos.

Titiminas Silver indicó que estos dos hallazgos, junto con otro sector identificado en Janchiscocha,forman una franja continua con presencia de minerales de aproximadamente 5 kilómetros. Esto refuerza la idea de que todo el sistema estaría conectado y que, en zonas más profundas, podría existir un gran depósito de cobre y .

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