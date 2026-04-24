La plata registró un fuerte repunte entre 2025 y 2026, alcanzando niveles históricos y consolidándose como el principal impulsor de los ingresos de Volcan. Foto: Andina
La plata registró un fuerte repunte entre 2025 y 2026, alcanzando niveles históricos y consolidándose como el principal impulsor de los ingresos de Volcan. Foto: Andina
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Karen Guardia Quispe
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En medio de un contexto internacional marcado por el alza histórica de los metales, en especial la plata, la Compañía Minera Volcan presentó sus resultados al primer trimestre de 2026. Pero, ¿qué ocurrió con este metal que ya concentra el 50% de sus ingresos? Entre inicios de 2025 y enero de 2026, el precio de la plata acumuló un incremento cercano al 160%, llegando a bordear los US$ 79 por onza. El rally se intensificó hacia finales de ese mes, cuando en el mercado Comex alcanzó un máximo intradía de US$ 121.69 el 29 de enero. Aunque en marzo se registró una corrección, el metal se mantuvo en torno a los US$ 69 y US$ 70 por onza. ¿Cómo le impacto esta situación a pesar de una menor producción de metales?

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