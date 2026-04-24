En detalle, según su presentación ante analistas —remitida a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) como hecho de importancia—, la compañía alcanzó ventas por US$ 361.3 millones, lo que representó un crecimiento de 30% frente al primer trimestre de 2025. Este resultado se explicó, en gran medida, por el efecto precio, especialmente en la plata, cuyo valor promedio aumentó más de 150% interanual.

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El impacto también se reflejó en la rentabilidad de la firma. El EBITDA ajustado ascendió a US$ 178.1 millones, un incremento de 59.4% respecto al primer trimestre de 2025, mientras que la utilidad neta entre enero y marzo llegó a US$ 71.8 millones, más del doble de los US$ 34.5 millones registrados en el mismo periodo del año anterior .

Sin embargo, este desempeño financiero contrastó con una caída en los niveles de producción. En el periodo analizado, la producción de zinc disminuyó 11.7%, la de plata 16.1% y la de plomo 20.8%. La empresa atribuyó estos resultados a factores operativos, como retrasos en la preparación de zonas de explotación, menores leyes del mineral procesado y ajustes en los planes mineros.

Pese a la menor producción, la compañía indicó que viene reorientando su estrategia hacia minerales con mayor valor. Según detalló la presentación, la plata incrementó su participación en los ingresos, pasando de 31% a 50% en un año , consolidándose como el principal motor de crecimiento al primer trimestre de 2026.

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La compañía elevó sus ventas, EBITDA y utilidades en el primer trimestre de 2026, favorecida por el mayor precio de los metales, especialmente la plata. Foto: Andina

¿Qué pasó con los costos de producción?

En paralelo, Volcan enfrentó un aumento en sus costos de producción. En concreto, la minera indicó que el costo unitario se elevó 17.2%, debido a presiones inflacionarias en servicios, mano de obra y suministros, así como a mayores gastos de mantenimiento y energía.

Frente a ello, la compañía anunció un plan de reducción de costos para el periodo 2026 y 2027 , enfocado en eficiencia operativa, digitalización y optimización de métodos mineros.

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En términos financieros, la extractiva también fortaleció su posición. El ratio de deuda neta sobre EBITDA mejoró a 1.0x, mientras que la caja casi se duplicó hasta los US$ 294.5 millones de dólares. Este avance responde tanto al incremento del EBITDA como a una mayor liquidez.

Pese al mejor desempeño financiero, Volcan reportó una caída en la producción de zinc, plata y plomo, en medio del avance de su proyecto Romina, que iniciaría operaciones en 2026. Foto: Andina

¿Cómo avanza Romina?

Uno de los principales proyectos de Volcan es Romina, que se encamina a iniciar operaciones hacia finales del segundo trimestre de 2026. En su presentación, firma precisó que se trata de un yacimiento ubicado a 200 kilómetros de Lima, a 4,800 metros sobre el nivel del mar y aproximadamente 14 kilómetros al noroeste de su unidad Alpamarca (Pasco). El proyecto contempla el aprovechamiento de infraestructura existente de procesamiento y relaves.

Romina es una operación combinada de tajo abierto y minería subterránea para la extracción de zinc, plomo, plata y cobre. Cuenta con recursos estimados en 18.1 millones de toneladas métricas, con una ley equivalente de 7.3% de zinc.

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El proyecto considera una capacidad de planta de 2,500 toneladas por día, con una inversión en construcción de US$ 115 millones entre 2023 y 2026 . Volcan estima que el proyecto podría generar un impacto de alrededor de US$ 100 millones anuales en EBITDA. La vida útil del yacimiento, sobre la base de reservas, es de 13 años, mientras que el inicio de producción está previsto para junio de 2026.

En cuanto a la inversión destinada para este desarrollo, Volcan mostró una ejecución progresiva: entre 2017 y 2022 se invirtieron US$ 39.6 millones; en 2023, US$ 8.3 millones; en 2024, US$ 6.2 millones; en 2025, US$ 39.9 millones; y se estima una inversión de US$ 60.6 millones para 2026 .

El desarrollo del proyecto incluye también infraestructura como un túnel de 16 kilómetros, el cuerpo mineralizado de Pujanca y una rampa de acceso, elementos que forman parte de la configuración operativa que permitirá su puesta en marcha.

El contexto internacional también juega a su favor de la minera. Para Volcan, el mercado de la plata atraviesa su sexto año consecutivo de déficit, con precios altos sostenidos por su doble rol como activo industrial y refugio, en medio de la incertidumbre global. En ese escenario, Volcan sostuvo que buscará consolidar su transición hacia una empresa con mayor peso en la producción de plata, apalancada en su portafolio de proyectos y en la cercanía geográfica de sus operaciones, lo que le permite generar eficiencias logísticas y operativas.