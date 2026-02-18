Volcan Compañía Minera presentó los avances de su proyecto Romina, una de las iniciativas más importantes de su plan de crecimiento. Según informó la empresa, los trabajos avanzan según lo previsto y el proyecto se encamina a iniciar operaciones hacia finales del segundo trimestre del 2026. Para ello, de acuerdo con su cronograma y presupuesto, la inversión prevista se ubica entre US$ 60 millones y US$ 80 millones. Solo en 2025, la minera desembolsó US$ 39.9 millones.

La compañía detalló progresos relevantes en obras clave para el proyecto Romina. El túnel principal registra un avance del 97%, mientras que la rampa ya se encuentra completamente terminada. Asimismo, la planta de tratamiento de aguas residuales industriales, fundamental para las siguientes etapas del proyecto, alcanza un 85% de ejecución y contará con una capacidad de 120 litros por segundo.

También continúan los trabajos en el portal de salida del túnel, con un avance del 83%, y se vienen ejecutando labores de preparación minera para el inicio de la explotación. Como parte del plan operativo, la empresa además realiza mejoras en la planta Alpamarca, con el objetivo de procesar mineral a mayor escala y de mejor calidad.

Permisos y relación con la comunidad

El desarrollo del proyecto Romina también ha avanzado a nivel regulatorio. La empresa tramitó satisfactoriamente su plan minero y los permisos ambientales necesarios, incluyendo cambios en el método de minería que permitirán ampliar la capacidad productiva hasta 3,000 toneladas por día.

En el ámbito social, Volcan destacó la ampliación por 20 años del acuerdo con la comunidad de Santa Catalina, lo que asegura la continuidad de la operación y refuerza la licencia social del proyecto en el largo plazo.

Volcan Compañía Minera obtuvo los permisos y licencias para implementar el proyecto Romina. Trabajos se intensificarán este 2026 para que la planta esté operativa en el segundo trimestre del año. (Foto: Volcan)

Romina es un proyecto polimetálico enfocado principalmente en la producción de zinc, plomo y plata, y es clave para la continuidad del complejo minero Alpamarca. Está ubicado en Huaral, región Lima, a 4000 m.s.n.m.

La empresa inició los trabajos de esta iniciativa en 2023 y estima una inversión total entre US$ 115 millones y US$ 135 millones, considerando el desembolso previsto para el 2026, que será el más alto desde el inicio del proyecto.