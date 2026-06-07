La escalada entre Irán e Israel comenzó a tener efectos en toda la región. Irak anunció este domingo el cierre temporal de su espacio aéreo durante 72 horas después de que Teherán lanzara varias oleadas de misiles contra territorio israelí en represalia por los recientes bombardeos de Israel sobre los suburbios del sur de Beirut, en Líbano.

La Autoridad de Aviación Civil de Irak informó que la suspensión aplica a todos los vuelos de entrada, salida y tránsito, y señaló que la medida responde a una evaluación de la situación de seguridad regional.

Según el organismo, la decisión busca preservar la seguridad de la aviación civil y permanecerá sujeta a revisión en función de la evolución de los acontecimientos.

El Servicio de Bomberos y Rescate de Israel en las labores de extinción de varios lugares en los Altos del Golán tras recibir llamadas a la línea directa 102 después del ataque de Irán. (EFE/Bomberos Israel).

La televisión estatal iraní informó que el ataque con misiles fue ejecutado como represalia por los bombardeos israelíes contra el Dahye, los suburbios meridionales de Beirut considerados un bastión de Hizbulá.

Tras la ofensiva, el Ejército iraní advirtió que cualquier nueva acción militar de Israel contra su territorio o contra Líbano provocará una respuesta aún más severa.

Asimismo, Teherán reiteró que considera que el alto el fuego alcanzado con Estados Unidos en abril también comprende a Líbano, por lo que cualquier ataque israelí sobre territorio libanés justificaría una respuesta de la República Islámica.

Irak suspende vuelos por razones de seguridad

En este contexto, las autoridades iraquíes optaron por cerrar temporalmente el espacio aéreo nacional ante el riesgo de una mayor escalada militar en Medio Oriente.

La Autoridad de Aviación Civil indicó que las aerolíneas y organismos competentes serán informados oportunamente sobre cualquier modificación de la medida.

Bagdad remarcó que el cierre responde exclusivamente a criterios de seguridad y que continuará monitoreando la situación antes de decidir una eventual reapertura.

Irán tomó represalias lanzando ataques contra países del Golfo —incluido el puerto de Jebel Ali en los Emiratos Árabes Unidos— tras los ataques estadounidenses e israelíes.

Líbano vuelve a tensar las negociaciones regionales

El reciente bombardeo israelí sobre el Dahye se produjo después de que Israel y Líbano alcanzaran un alto el fuego condicionado al cese de los ataques y a la exclusión de Hizbulá del acuerdo.

Sin embargo, el grupo chií respaldado por Irán rechazó esa propuesta y volvió a pedir a las autoridades libanesas que abandonen las negociaciones.

Teherán, por su parte, exige que el fin de los ataques contra Líbano forme parte de cualquier acuerdo destinado a poner fin a la guerra iniciada en febrero.

La República Islámica sostiene que esa condición es necesaria para avanzar hacia una eventual reapertura del estrecho de Ormuz, una ruta estratégica para el comercio mundial de petróleo y gas.