El presidente de EE.UU., Donald Trump, aseguró que no tiene previsto retirar a los aproximadamente 50,000 soldados desplegados en el marco del conflicto contra Irán hasta que se haya alcanzado una «conclusión» definitiva en la región.

El mandatario estadounidense rechazó en una entrevista con la cadena NBC grabada el viernes y emitida este domingo que el contingente militar se encuentre en una situación de riesgo.

“No considero que (las tropas) estén en peligro. Tenemos la mejor defensa y el mejor ataque que jamás se haya visto”, afirmó Trump.

El mandatario calificó de “insensato” un eventual repliegue en este momento porque quizás EE.UU. tenga “que utilizar” las tropas.

Las bajas estadounidenses

Hasta el momento, el balance oficial del conflicto asciende a 13 miembros del servicio estadounidense fallecidos en incidentes vinculados directamente con las hostilidades. “Hemos perdido a 13 personas aquí y eso es mucho. Trece personas son demasiadas”, admitió Trump.

No obstante, el presidente matizó que “si se mira a Vietnam, donde murieron cientos de miles de personas, o cualquiera de las últimas siete u ocho guerras (…), nosotros perdimos 13. Es menos de lo que cualquiera hubiera imaginado".

El pasado 1 de marzo, seis militares perdieron la vida tras un ataque iraní contra el puerto de Shuaiba, en Kuwait. Posteriormente, el 8 de marzo, otro soldado falleció a consecuencia de una ofensiva de Teherán contra la base aérea del Príncipe Sultán, en Arabia Saudí.

El último incidente se registró el 12 de marzo, cuando seis uniformados murieron al estrellarse un avión de reabastecimiento KC-135 Stratotanker de la Fuerza Aérea de EE.UU. en el oeste de Irak.

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Tropas estadounidenses en una imagen de archivo. Foto: EFE/Archivo

Pistas sobre el paradero del nuevo líder iraní

Por otra parte, el mandatario afirmó que hay una “alta probabilidad” de que sepa dónde está el nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jameneí, a quien describió como una figura «más racional» que su predecesor.

Trump también analizó la sucesión en el poder en Teherán tras el estallido del conflicto armado y reveló que Mojtaba Jameneí se encuentra “bastante malherido” tras el ataque en el que murió su padre.

“Más joven, creo, y más racional. Herido; está bastante malherido. Así que hay una cierta valentía ahí”, señaló Trump al ser preguntado por las características del nuevo jefe del régimen islámico.

Mojtaba Jameneí, quien sucedió en el cargo a su padre, el ayatolá Alí Jameneí, no ha aparecido en público desde que sufrió heridas en el bombardeo israelí que acabó con la vida de su progenitor durante la primera jornada de las hostilidades.

El presidente estadounidense no dio detalles concretos, pero sugirió que los servicios de inteligencia de su país disponen de información precisa.