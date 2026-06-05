El acuerdo entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra depende de que el presidente estadounidense, Donald Trump, acepte liberar US$ 24,000 millones en fondos iraníes congelados, declaró este viernes un alto cargo de la República Islámica a la CNN.

“Las negociaciones están estancadas y Trump debe desbloquear la situación”, explicó Mohsen Rezaei , asesor militar del líder supremo, el ayatolá Mojtaba Jameneí, en una entrevista con la cadena estadounidense en Teherán.

Rezaei insistió en que “la pelota está ahora en el tejado de Trump”.

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Según la CNN, Irán ha exigido a Estados Unidos la liberación de US$ 12,000 millones tan pronto como se firme un acuerdo y otros 12,000 millones en una fase posterior.

La Casa Blanca es escéptica dado que teme que descongelar fondos en una etapa temprana le haga perder una herramienta de presión sobre la República Islámica más adelante.

“Si él (Trump) quiere llegar a un acuerdo con Irán, estos 24 mil millones de dólares son una prueba de la confianza que Irán quiere tener con Trump; esta es una prueba que Estados Unidos debe superar y se abrirá el camino”, dijo el funcionario iraní.

En la misma entrevista, Rezaei advirtió que Irán “extenderá la guerra” más allá del golfo Pérsico si Estados Unidos reanuda la ofensiva, atacando a bases estadounidenses en el océano índico, el mar Rojo o el mar Mediterráneo.

El asesor evitó pronunciarse sobre el estado de salud de Jameneí y descartó que el líder supremo vaya a reunirse con Trump: “Esto no sucederá. Ahora mismo estamos en la primera fase de las negociaciones y el señor Trump las ha paralizado”.

Estados Unidos e Irán, que llevan semanas intercambiando borradores de un acuerdo de paz a través de los mediadores paquistaníes, han emitido mensajes contradictorios sobre las conversaciones, pues Teherán afirma que están paralizadas mientras Trump sostiene que siguen en marcha y que podría anunciarse un trato el fin de semana.