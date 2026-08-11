El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput, destacó hoy que la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) y la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) respalden la propuesta de trasladar la mayoría de los feriados para los días lunes.

“Me agrada que, por el lado del sindicato de construcción civil y la CGTP estén a favor de la propuesta del traslado de los feriados, y que la misma Confiep también”, señaló en Radio Nacional.

Juan Sheput reconoció que hay posiciones encontradas en el planteamiento de eliminar los feriados, una medida descartada por el Gobierno en este momento.

“Hay quienes piden que se eliminen los feriados y hay otros que dicen que continúen. Eso se debe a que hay sectores beneficiados con los feriados, como por ejemplo, transportes, turismo, recreación y gastronomía, y con la propuesta no se perdería el fin de semana largo si los feriados se pasan para los lunes”, explicó.

“Es una medida correcta que ya se había planteado en el Gabinete, con la cual ganarían ambas posiciones porque ya no se producirían problemas de incremento de costos en el sector manufacturero”, añadió.

Cabe indicar que el calendario de feriados en el Perú considera las siguientes fechas:

Juan Sheput.

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Año Nuevo: 1 de enero.

Jueves y Viernes Santo (marzo o abril).

Día del Trabajo: 1 de mayo.

Batalla de Arica y Día de la Bandera: 7 de junio.

San Pedro y San Pablo: 29 de junio.

Día de la Fuerza Aérea del Perú: 23 de julio.

Fiestas Patrias: 28 y 29 de julio.

Batalla de Junín: 6 de agosto.

Santa Rosa de Lima: 30 de agosto.

Combate de Angamos: 8 de octubre.

Día de Todos los Santos: 1 de noviembre.

Inmaculada Concepción: 8 de diciembre.

Batalla de Ayacucho: 9 de diciembre.

Navidad: 25 de diciembre.

¿Qué dice la CGTP?

El presidente de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), Luis Villanueva Carbajal, calificó como una medida adecuada la propuesta del Ministerio de Economía y Finanzas, para trasladar la fecha de los feriados de la mayoría de los feriados a fin de fortalecer el turismo interno y minimizar la pérdida de productividad.

El dirigente argumentó que el Congreso anterior aprobó feriados que resultaron excesivos y que entorpecían el desarrollo de la economía, detalló la Agencia Andina.

Por ejemplo, sostuvo que para el sector de la construcción civil detener las labores a mitad de semana representa un problema operativo. Sin embargo, precisó que se deben mantener en sus fechas originales ocho feriados históricos: Año Nuevo, Fiestas Patrias, Primero de Mayo, Navidad, Santa Rosa de Lima y el 8 de Octubre.

Recalcó que la propuesta del Ministerio de Economía y Finanzas, permitirá dinamizar la productividad en el país.

¿Qué dice la Confiep?

La Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) se mostró a favor de la propuesta del Ejecutivo de trasladar los feriados a los lunes, al considerar que esta medida permite maximizar los beneficios para el sector turismo y, al mismo tiempo, minimizar el impacto sobre la productividad de los distintos sectores de la economía.

“Trasladar los feriados al lunes es una medida positiva y de sentido práctico. Permite generar fines de semana largos que favorecen al turismo, el comercio y las actividades vinculadas, pero con un menor impacto sobre la continuidad de las operaciones y la productividad de las empresas”, señaló en RPP Jorge Zapata Ríos, presidente del gremio empresarial.