El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI) designó mediante Resolución Ministerial N° D000299-2026-MIDAGRI-DM a Oscar Olivera Cusilayme, como nuevo director ejecutivo del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural – Agro Rural. Esta entidad es responsable de ejecutar actividades e inversiones (proyectos) orientadas a mejorar las condiciones de vida de la agricultura familiar de subsistencia en las diferentes regiones del país.

En acto protocolar, el viceministro de Desarrollo de Agricultura Familiar e Infraestructura Agraria y Riego del Midagri, José Angello Tangherlini Casal, presentó a Oscar Olivera Cusilayme, médico veterinario zootecnista con más de 20 años de experiencia laboral en la administración y gestión pública, principalmente en el sector agrario.

También, cuenta con una maestría en administración y estudios especializados en gestión pública, y gestión integrada de recursos hídricos.

LEA TAMBIÉN: Gobierno declara en reorganización el Midagri por un plazo de 120 días

Olivera Cusilayme ha ocupado cargos públicos como director ejecutivo en el Proyecto Especial Binacional Lago Titicaca - PEBLT y del Proyecto Especial Sierra Centro Sur - PESCS, del MIDAGRI; fue director ejecutivo del Proyecto Especial PRADERA (Programa de Apoyo al Desarrollo Rural Andino) y gerente regional de Desarrollo Económico en el Gobierno Regional de Puno.

El Midagri designó a Oscar Olivera Cusilayme, como nuevo director ejecutivo del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural – Agro Rural. (Foto: Gob)

“Vamos a darle empuje a la agricultura y ganadería, que son actividades económicas primordiales y el sostén de la economía en las zonas rurales, promoviendo el uso responsable de los recursos y mejorando las condiciones para que la agricultura familiar pueda desarrollarse y tenga mayores oportunidades. Trabajaremos con mucha transparencia, responsabilidad y compromiso a favor de este sector”, manifestó Olivera Cusilayme durante la actividad oficial.

Agro Rural trabaja ahora con más 160 mil pequeños productores a quienes aplica la ejecución del Plan Multisectorial ante Heladas y Friaje, asistencia técnica para el fortalecimiento de capacidades, mejoramiento de piso forrajero, construcción de qochas y reservorios, rehabilitación de infraestructuras de riego, mejoramiento del valor genético de alpacas y crianza de cuyes, recuperación de ecosistemas forestales bajo sistemas silvopastoriles, entre otras.