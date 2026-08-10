El Midagri designó a Oscar Olivera Cusilayme, como nuevo director ejecutivo del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural – Agro Rural. (Foto: Gob)
El Midagri designó a Oscar Olivera Cusilayme, como nuevo director ejecutivo del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural – Agro Rural. (Foto: Gob)
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Redacción Gestión
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El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI) designó mediante a Oscar Olivera Cusilayme, como nuevo director ejecutivo del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural – Agro Rural. Esta entidad es responsable de ejecutar actividades e inversiones (proyectos) orientadas a mejorar las condiciones de vida de la agricultura familiar de subsistencia en las diferentes regiones del país.

En acto protocolar, el viceministro de Desarrollo de Agricultura Familiar e Infraestructura Agraria y Riego del Midagri, José Angello Tangherlini Casal, presentó a Oscar Olivera Cusilayme, médico veterinario zootecnista con más de 20 años de experiencia laboral en la administración y gestión pública, principalmente en el sector agrario.

También, cuenta con una maestría en administración y estudios especializados en gestión pública, y gestión integrada de recursos hídricos.

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Olivera Cusilayme ha ocupado cargos públicos como director ejecutivo en el Proyecto Especial Binacional Lago Titicaca - PEBLT y del Proyecto Especial Sierra Centro Sur - PESCS, del MIDAGRI; fue director ejecutivo del Proyecto Especial PRADERA (Programa de Apoyo al Desarrollo Rural Andino) y gerente regional de Desarrollo Económico en el Gobierno Regional de Puno.

El Midagri designó a Oscar Olivera Cusilayme, como nuevo director ejecutivo del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural – Agro Rural. (Foto: Gob)
El Midagri designó a Oscar Olivera Cusilayme, como nuevo director ejecutivo del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural – Agro Rural. (Foto: Gob)

promoviendo el uso responsable de los recursos y mejorando las condiciones para que la agricultura familiar pueda desarrollarse y tenga mayores oportunidades. Trabajaremos con mucha transparencia, responsabilidad y compromiso a favor de este sector”, manifestó Olivera Cusilayme durante la actividad oficial.

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Agro Rural trabaja ahora con más 160 mil pequeños productores a quienes aplica la ejecución del Plan Multisectorial ante Heladas y Friaje, asistencia técnica para el fortalecimiento de capacidades, mejoramiento de piso forrajero, construcción de qochas y reservorios, rehabilitación de infraestructuras de riego, mejoramiento del valor genético de alpacas y crianza de cuyes, recuperación de ecosistemas forestales bajo sistemas silvopastoriles, entre otras.

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