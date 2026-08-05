Midagri. (Foto: Difusión)
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Redacción Gestión
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El Poder Ejecutivo declaró en reorganización el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), por el plazo de 120 días calendario con el objeto de evaluar su situación administrativa, organizacional y de gestión; y, proponer las acciones y medidas de reforma que correspondan.

A través del , publicado en el boletín de normas legales se menciona que

Para dichos efectos, debe considerar el análisis de la situación administrativa, organizacional, planeamiento estratégico, presupuestal, inversión pública, integridad, entre otros que sean necesarios.

El citado diagnóstico, contenido en un informe, que detalla las medidas de reforma y mejora organizacional, se presentará al Despacho Ministerial del Midagri, previa conformidad de los Despachos Viceministeriales y de la Secretaría General, según corresponda al ámbito de competencia de las recomendaciones contenidas en dicho documento.

Midagri.
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Asimismo, las unidades de organización, programas y proyectos especiales del mencionado ministerio, así como los Organismos Públicos adscritos, brindan la asistencia técnica y respuesta oportuna a los requerimientos de la Oficina de Modernización de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, a fin de realizar el diagnóstico para la reorganización del Midagri.

Dicho decreto fue suscrito por la presidenta de la república, Keiko Sofía Fujimori Higuchi y el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Antonio Vinelli Ruiz.

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